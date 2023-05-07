Вилити біль на полотно. Як пензлі й фарба допомагають військовим повернутися до життя

Терапія через творчість. Благодійний фонд Після служби допомагає ветеранам цієї війни адаптуватися до цивільного життя.

Фонд заснований американцем Едвардом Маршалом. Такий же є у США. Він працює з ветеранами вже понад 10 років. Один із напрямків реабілітації в Україні — це арттерапія, де вчать малювати не просто малюнки, а картини. Та найголовніше — вірити у власні сили.

Аліна Терехова – ветеранка російсько-української війни – сьогодні учениця, яка не надто вірить у власні сили. І вона не одна.

Попри це, присутні на занятті волонтери та ветерани старанно беруться за пензлі. Мета уроку – допомогти один одному пройти терапію творенням.

Повірити в себе допомагає Галина, теж ветеранка. Упоратися із болючими спогадами із фронту, просто виливаючи їх на полотно, було для ветеранки порятунком. Вона на війні з 2014-го: волонтерка Національної гвардії, потім стала до лав Нацполіції.

Тепер – вже як директора ветеранського фонду Після служби – окрім художньої майстерності вправляється і у психології.

Що саме дає малювання, учасники майстеркласу пояснюють по-різному. Але сходяться в одному – терапія працює.

Але не мистецтвом єдиним. Дізнайся про реабілітацію військових за допомогою часникового бізнесу.