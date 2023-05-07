Вылить боль на полотно. Как кисти и краски помогают военным вернуться к жизни

Терапия через творчество. Благотворительный фонд Після служби помогает ветеранам этой войны адаптироваться к гражданской жизни.

Фонд основан американцем Эдвардом Маршалом. Такой же есть и в США. Он работает с ветеранами уже больше 10 лет. Одно из направлений реабилитации в Украине – это арт-терапия, где учат рисовать настоящие картины. Но главное – верить в собственные силы.

Алина Терехова – ветеран российско-украинской войны – сегодня ученица, которая не слишком верит в себя. Она в этом не одна.

Несмотря на это, присутствующие на занятии волонтеры и ветераны усердно берутся за кисти. Цель урока – помочь друг другу пройти терапию творчеством.

Поверить в себя помогает Галина, тоже ветеран. Справиться с болезненными воспоминаниями с фронта, просто выливая их на холст, было для нее спасением. Галина на войне с 2014-го: сперва как волонтер Национальной гвардии, затем стала в ряды Нацполиции.

Теперь – уже как директор ветеранского фонда Після служби – кроме художественного мастерства, упражняется и в психологии.

Что именно дает рисование, участники мастер-класса объясняют по-разному. Но сходятся в одном – терапия работает.

Но не искусством единым. Узнай о том, как проходит реабилитация военных с помощью чесночного бизнеса.

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