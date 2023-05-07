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Вылить боль на полотно. Как кисти и краски помогают военным вернуться к жизни

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 07 мая 2023, 08:00

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Росіяни повністю замінували село Кам'янку — міни збирають відрами
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0:14:20
Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук
Россияне пошли дальше, чем нацисты! ОБСЕ признала депортацию детей преступлением
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карта бойових дій
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Эвакуация оккупантов и заявления о смене в Бахмуте — ситуация на фронте и карта боевых действий 7 мая 2023
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Перископы из канализационных труб могут спасти жизни военных — смотри, как их создают

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