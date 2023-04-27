Чеснок помогает реабилитировать военных? Как ветеран АТО начал собственный благотворительный бизнес

Собственное дело как реабилитация после войны. Ветеран АТО из Винницкой области Владимир Скосогоренко после ранения в Луганской области решил вместе с единомышленниками начать собственный бизнес.

А именно выращивать и обрабатывать чеснок, делать из него приправы. Читай, как чесночный бизнес помогает реабилитации военных — в нашем материале.

Реабилитация военных с помощью чесночного бизнеса

Владимир показывает уже готовую приправу из чеснока. Это растение он вместе с другими фермерами выращивает на двух гектарах собственных полей, которые получили как ветераны АТО. Сначала землю сдавали в аренду, а затем он сам приобщился к делу.

До того как стал предпринимателем, Владимир был волонтером в проекте по реабилитации военных.

Нам нужно было финансирование психореабилитации участников боевых действий. Нужно было искать, как зарабатывать, чтобы спонсировать лечение, — рассказывает Владимир Скосогоренко.

Уже почти два года как чесночная плантация приносит прибыль, которую Владимир тратит на психологическую поддержку бойцов. Чеснок перерабатывают в цехе на оборудовании, приобретенном за грантовые деньги. Растение перерабатывают в приправы, пасту, а еще маринуют.

Продукцию Владимира уже попробовали по всей стране, также ее отправляют на фронт.

В перспективе предприниматели с единомышленниками планируют создать союз чесночных фермеров и объединить мелкие предприятия в большой хаб.

— Мы планируем сделать общий чесночный хаб — это будет объединение холодильников, складов, переработчиков, которые выращивают чеснок. Будем выращивать мощного украинского производителя, — говорит директор завода переработки Василий Гудзовский.

Если идея с хабом найдет поддержку у мелких предпринимателей, то Владимир планирует создать новые рабочие места. Так будет трудоустраивать ветеранов российско-украинской войны. И заодно планирует и дальше помогать в психологической реабилитации раненых собратьев.

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