Не можем смириться с тем, что творит Россия! Волонтёры из Польши передали более 200 тонн помощи

Более чем год полномасштабной войны в Украине не утомил поляков, они продолжают помогать украинцам и по сей день.

Сегодня рассказываем о благотворительной инициативе Team Krakow dla Ukrainy. Ее создали три поляка 26 февраля 2022 года. Как поляки помогают Украине, смотри и читай в нашем материале.

Как поляки помогают Украине: инициатива Team Krakow dla Ukrainy

90% собранных вещей и продуктов отправляют в Украину, остальные отдают центрам и приютам для беженцев в Кракове. За время существования им удалось передать в Украину более 200 тонн гуманитарной помощи и организовать эвакуационные выезды для людей из Харькова, Николаева и даже Донецкой области.

Один из основателей Петр Наглицкий рассказывает, что все началось у него дома. Он собирал продукты и передавал украинцам, его команда ездила во Львов и отправляла помощь почтой.

Когда количество вещей увеличилось, они переехали на больший склад, на котором работают до сих пор. Петр уволился с работы и посвятил себя благотворительности. С ним сотрудничают организации и компании со всего мира.

Благотворители признаются: получать гуманитарную помощь из-за границы становится все труднее. В начале помощь шла отовсюду и очень большая. Этот процесс длился почти год, сейчас люди продолжают помогать, хотя и устали. Чтобы получить помощь, нужно все больше просить.

Мы знаем, зачем это делаем. Мы не можем смириться с этой несправедливостью, что

творит Россия в Украине, — говорит соучредительница инициативы Барбара Мархевка.

В первую очередь, помогают военным. Показывают турникеты, аптечки, бандажи, гель-повязки.

Вот это все, надеемся, поедет в Бахмут, — говорит Петр.

От военных волонтеры почти никогда не уезжают с пустыми руками. Петр показывает вещи россиян и их документы, которые отдают украинские военные. Показывает и осколок российской ракеты Калибр. Подарки военных благотворители продают на аукционах, чтобы снова помогать.

Помогают и приютам, и пострадавшим семьям. Ни одна машина не уезжает без игрушек и продуктов. Отправляют немало одежды, которую сортируют в соответствии с погодными условиями.

Сейчас тяжело находить источники снабжения, но благотворители не отказываются от помощи украинцам.

Украина воюет за всех нас, за всю Европу. Если Украина не выиграет эту войну, она дойдет и в другие страны, и у нас все будут такие же проблемы. Кто нам тогда поможет? Нужно вместе идти к победе.

В этом Барбара убеждена.

Раньше мы рассказывали, как волонтеры эвакуируют тела защитников с фронта.

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