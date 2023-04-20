Не можемо змиритися з діями Росії! Благодійники з Польщі передали понад 200 тонн допомоги

Понад рік повномасштабної війни в Україні не втомлює поляків допомогати українцям і донині. Сьогодні розповідаємо про благодійну ініціативу Team Krakow dla Ukrainy. Її створили троє поляків 26 лютого 2022 року. Як поляки допомагають Україні — дивись та читай у нашому матеріалі.

Як поляки допомагають Україні: ініціатива Team Krakow dla Ukrainy

90% зібраних речей та продуктів відправляють до України, решту — віддають центрам та притулкам для біженців у Кракові. За час існування їм вдалося передати в Україну понад 200 тонн гуманітарної допомоги та організувати евакуаційні виїзди для людей з Харкова, Миколаєва та навіть Донеччини.

Один із засновників Пьотр Нагліцький розповідає, що все почалося у нього вдома. Він збирав продукти та передавав українцям, його команда їздила до Львова та надсилала допомогу поштою.

Коли кількість речей збільшилася, вони переїхали на більший склад, на якому працюють і досі. Пьотр звільнився з роботи та присвятив себе благодійності. З ним співпрацюють організації та фірми з усього світу.

Благодійники зізнаються: отримувати гуманітарну допомогу з-за кордону стає дедалі важче. На початку допомога йшла звідусіль і дуже велика. Цей процес тривав майже рік, нині люди продовжують допомагати, хоча й втомилися. Щоб отримати допомогу, потрібно все більше просити.

Ми знаємо, навіщо це робимо. Ми не можемо змиритися з цією несправедливістю, що коїть Росія в Україні, — каже співзасновниця ініціативи Барбара Мархевка.

У першу чергу допомагають військовим. Показують турнікети, аптечки, бандажі, гель-пов’язки.

Ось це все, сподіваємося, поїде до Бахмута, — каже Пьотр.

Від військових волонтери майже ніколи не їдуть з порожніми руками. Пьотр показує речі росіян та документи, які віддають українські військові. Показує й уламок російської ракети Калібр. Подарунки військових благодійники продають на аукціонах, аби знову допомагати.

Допомагають і сиротинцям, і постраждалим родинам. Жодна машина не виїжджає без іграшок та продуктів. Відправляють чимало одягу, який сортують відповідно до погодних умов.

Нині важко знаходити джерела постачання, але благодійники не відмовляються від допомоги українцям.

Україна воює за всіх нас, за всю Європу. Якщо Україна не виграє цю війну, вона дійде і в інші країни, і ми всі матимемо ті ж проблеми. Хто нам тоді допоможе? Треба разом іти до перемоги.

У цьому переконана благодійниця Барбара.

Раніше ми розповідали, як волонтери евакуюють тіла захисників з фронту.

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