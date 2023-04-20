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Не можемо змиритися з діями Росії! Благодійники з Польщі передали понад 200 тонн допомоги

Наталія Жуковська 20 Квітня 2023, 09:30

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