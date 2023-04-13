Україна

Не забувай донатити для нашої перемоги: як українці допомагають військовим

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 13 Квітня 2023, 07:30
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