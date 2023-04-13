Не забывай донатить для нашей победы: как украинцы помогают военным

Великая война показала сплоченность украинцев: кто не пошел в армию или волонтерить, считает своей обязанностю донатить на ВСУ. В рекордные сроки мы собрали 600 млн грн на Байрактары, 200 млн грн на бронемашины Спартаны.

Но сейчас, признают волонтеры, активность упала, донатят все меньше украинцев. И это тормозит их работу, военные на фронте необходимое ждут дольше. Донатят более 40% граждан, 7,6% переводят средства регулярно, а более 25% опрошенных приобщаются к сборам, но редко.

Год великой войны нас немного истощил, но мы должны понимать — победа наших воинов на поле боя зависит и от каждого из нас.

Как помогают украинцы

Например, бригада Магура, которую в начале полномасштабного вторжения собирали военные Валерий Маркус и Иван Шаламага, нуждалась в полном обеспечении: от бытовых мелочей до автомобилей. Надо было обеспечить всем необходимым 350 человек. Для этого был создан благотворительный фонд Валерия Маркуса. Сейчас батальон вырос в бригаду и насчитывает более 4000 человек.

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Основные потребности закрывает государство, но у волонтеров тоже есть много работы. Операционный директор Markus Foundation Елена Гашинская говорит: недавно пришлось закупить только масла для оружия на 250 тыс. грн. Оплачивают необходимое для военных благодаря пожертвованиям украинцев и поддержке ответственного бизнеса. Но сейчас, говорят в фонде, сборы закрываются гораздо дольше — пожертвований стало меньше.

Также волонтеры отмечают, что украинцы приобщаются к масштабным сборам, а на мелкие могут не обращать внимания.

Сейчас в помощи нуждаются герои не только на фронте, но и получившие ранения — им необходимы протезирование и реабилитация. Одним из тех, кто этим занимается, является реабилитационный центр Несокрушимые.

Его строят за средства иностранных партнеров, а на протезы военным донатят украинцы. Уже смогли установить более 100 протезов, но пострадавших гораздо больше. Все они нуждаются в помощи.

Ранее украинские волонтеры в своем интервью рассказали о работе и возникающих трудностях.

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