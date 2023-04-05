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“Найтяжче в цьому всьому — зустрітися очима з батьками”: волонтер місії На щиті про евакуацію тіл захисників

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Квітня 2023, 18:30
Як вивозять тіла українських бійців з фронту

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