Розповіді

Раніше їздила в паломницькі тури, тепер — на Схід. Історія волонтерки, яка вивозить тіла загиблих захисників

Вікторія Мельник, практикантка сайту 14 Липня 2022, 15:00
Тетяна волонтер

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