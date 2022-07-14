Раньше ездила в паломнические туры, теперь — на Восток. История волонтера Татьяны, которая вывозит тела погибших защитников

Каждый день Украина теряет цвет своего народа. На поле боя погибают молодые ребята и мужчины, чья жизнь могла быть еще насыщена красками счастья и достижений. И нам трудно считать эти потери, нам страшно представить все отчаяние и страх матерей, ожидающих сыновей с войны. Но думали ли мы, как тяжело тем, кто этим матерям сообщает о потерях, кто своими руками передает тела погибших детей их родителям?

Лучанка Татьяна Потоцкая еще прошлым летом ездила с туристическими группами в паломнические туры, а в этом году эвакуирует тела погибших защитников из горячих точек на Волынь. С чем приходится сталкиваться ежедневно, о трудностях в пути и опасности во время миссий — читай в материале.

Случай, изменивший жизнь

Женщина делится: она скучает по временам, когда садилась в самолет и летела в святые места, на молитву. Когда её нервы совсем не выдерживают, то смотрит на свои браслеты — каждый особенный, каждый из особого места.

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У нас не было людей, недовольных цветом тапок в гостинице, или которые гуляли до ночи в баре. У наших поездок была одна цель — духовная.

А теперь Татьяна мысленно молится и надеется, что совсем скоро сможет вернуться в свои паломнические поездки со спокойной душой. Ей помогают и два работника похоронного бюро, владелицей которого является Татьяна — Александр и Владимир.

О начале войны и ударе по Луцкому аэродрому ей сообщил брат, работающий военным летчиком. В пять утра женщину разбудил его звонок.

Таня, вставай, началась война. По нашему аэродрому бахнули.

Через три дня полномасштабной войны к Тане с отчаянием обратилась подруга: её отец погиб под Харьковом, а его тело просто не могли вывезти и доставить родным. Этот случай стал судьбоносным: решение было принято.

Поскольку им никто не мог помочь, а все инстанции просто разводили руками, Татьяна сама собралась ехать на Восток страны. Правда, привезти тело отца подруги в Луцк удалось только спустя 48 дней: до этого в Харькове не утихали обстрелы. Татьяне помогали её коллеги и товарищи, Александр и Владимир.

Подруга сначала отговаривала: опасно, далеко! Но нет, я поехала.

А коллеги просто отказались пускать её в такую ​​опасность, поэтому сели и вместе поехали за тысячу километров. Они вывезли тело и похоронили.

А дальше стала помогать всем

Женщина купила бус-холодильник и принялась искать команду для столь опасной работы. При поиске Татьяна познакомилась с военным священником и руководителем ОО Военные капелланы Волыни Михаилом Бучаком. Тогда же она решила вступить в организацию и получила статус капеллана-волонтёра.

В таком составе было решено заниматься эвакуацией тел из опасных участков, или, как они сами кодово называют эту миссию, — грузов-200. Они искали поддержку в органах власти — и поначалу им золотые горы обещали: и автомобиль, и бронежилет, и ветеранов для защиты, и оплату.

Но со временем все затихло, поэтому работа развилась исключительно по инициативе волонтеров. За свой счет Татьяна купила бус-холодильник. Городской голова выделил для группы три бронежилета, священник Михаил всячески распространял информацию об услугах волонтеров. Кстати, с помощью социальных сетей были найдены дополнительные средства для поездок.

Каждая перевозка стоит волонтерам-капелланам от 25 до 30 тыс. грн, и большую часть из них они тратят на горючее. Если собранных небезразличными средств не хватает — добавляют собственные.

Для родственников, отмечает Татьяна, услуги и доставка тела всегда бесплатно.

Денег у семей погибших защитников мы никогда не берем. Никогда. Просто рука не поднимается. Ибо они и так уже заплатили очень высокую цену. Самая высокая и самая дорогая для себя — эти семьи потеряли своих самых близких.

У родственников Татьяна просит минимум информации: личные данные погибшего, номер бригады и воинской части. После полученной информации она ищет ближайшие морги, где может находиться тело погибшего бойца.

Команда волонтеров-капелланов забирает домой тех, чьи документы сохранились и их тела узнать легко. Татьяна объясняет это тем, что родные и без того тяжело верят в смерть близкого человека.

Для родных новость о смерти ребенка — это всегда очень большая боль и истерика. Они просто не верят.

Женщина рассказывает, что недавно они с командой привезли одного из военных домой в Новоград-Волынский. Когда пришел его крестный отец, начался настоящий ужас — он не верил в смерть своего крестника: “Это не он и все. Это не может быть наш!”

Доказали только, когда сама мать парня подтвердила, что тело того парня — это её сын.

Но с некоторыми родственниками погибших женщина общается и сейчас. Признается: для многих она смогла стать поддержкой, как дочерью.

Труднее всего — отдавать тело матери. Потому что она смотрит такими умоляющими глазами, будто я могу что-то изменить, — делится волонтер.

Ночь у разбомбленных дорог, день под артобстрелами

За два месяца волонтерской деятельности команда успела посетить значительное количество опасных точек фронта: Изюм, Николаев, Краматорск, Харьков, Первомайск, Богоявленск, Бахмут, Васильковка и Днепр. Из-за расстояния в тысячи километров им приходится ночевать в воинских частях, а иногда даже у дороги.

Когда нет сил ехать дальше, они спят прямо у самой дороги, порой даже без спального мешка. А силы действительно истощаются, особенно из-за сложностей дорог — разбомбленные, они затрудняют движение.

То, что на Востоке дорог нет — это факт. То, что мой парень идет со стороны, курит, а я рядом с ним еду на авто, представьте, какая это скорость — её нет.

Нет в этих местах и ​​связи, практически отсутствует интернет. А иногда, рассказывает Таня, три навигатора показывают направление в три разные стороны.

К тому же, в пути их часто кроют артиллерийскими обстрелами с вражеской стороны. Однажды они даже видели прилет ракеты.

Из окна машины волонтеры видели, как снаряд просвистел в сторону от них и громко разорвался в небе. Татьяна предполагает, что ракету тогда сбила ПВО.

А однажды большой прилет ракет застал их в Харькове, прямо перед выездом. Признается: так быстро их машина не мчала еще никогда. В том, что удается оставаться невредимыми, Татьяна не перестает благодарить Бога. Говорит: уже несколько раз случалось такое, что к ним звонили военные и сообщали о недавнем обстреле места, из которого они только что выехали.

Работа сложная: туда — гуманитарка, назад — тела

И так каждый раз перед каждой поездкой Татьяна и её команда загружают бус под самый верх гуманитарной помощью для ребят, а обратно везут тела. Гуманитарку, кстати, собирают в Луцке — такие же волонтеры или просто горожане, которые знают о работе женщины.

Внутренние изменения

Женщина признается, что наибольшие изменения потерпел её внутренний мир: каждая поездка и истощает, и дает силы двигаться дальше. Чтобы не упасть духом и не ухудшить собственное состояние, она никогда не расспрашивает подробностей о тех, кого везет на обратном пути домой. Потому что у нее тоже есть душа, и она просто не выдержит, если начнет пропускать через себя всю боль Украины.

Я стараюсь избегать того, чтобы слушать истории гибели ребят. Потому что сначала нужно искать погибшего по моргам, ходить среди крови, мертвых тел, грузить его в машину, а потом еще слушать — не выдерживаю.

Вместе с духовным, появились и физические проблемы: опухают и болят из-за физической перегрузки ноги. Часто женщина не может встать, а тем более сесть за руль своего буса.

Несмотря на это, женщина не бросает свою волонтерскую деятельность и прекращать не собирается. Потому что понимает важность своего дела, важность для таких же женщин, как она сама.

— По состоянию на сейчас эвакуация 200-х — не просто актуальная тема, она очень болезненна и очень важна. И если можно кому-то помочь — мы всегда за, ведь это наши ребята!

Украинские защитники непременно заслуживают достойного возвращения и всеобщего уважения.

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