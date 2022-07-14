Рассказы

Раньше ездила в паломнические туры, теперь — на Восток. История волонтера Татьяны, которая вывозит тела погибших защитников

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 14 июля 2022, 15:00
Татьяна волонтер

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