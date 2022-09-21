Віддають настільки пошкодженими, що немає з чого взяти ДНК — керівниця патронатної служби Азова про обмін тілами з Росією

Росія продовжує діставатися дна: культурного, економічного і людського. Керівниця патронатної служби полку Азов Олена Толкачова розповіла журналісту Української правди Роману Кравцю про те, в якому стані Росія віддає Україні тіла загиблих військових та про саму процедуру обміну.

Немає з чого взяти ДНК

Патронатна служба полку Азов відповідає за поранених та загиблих військових, а також займається забезпеченням потреб азовців.

З початку повномасштабної війни служба почала евакуацію з прифронтових моргів та організовує поховання українських захисників.

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Росіяни нам віддають просто рештки — настільки пошкоджені, настільки гнилісні зміни глибокі, що навіть іноді немає з чого взяти ДНК-матеріал, — розповідає Олена Толкачова.

Зараз ведуться перемовини із західними партнерами щодо надання апаратури для впізнавання тіл. Нині процес ідентифікації йде повільно через масштаби втрат.

Російські окупанти ставляться так не лише до тіл українських військових, а й до своїх побратимів. Деяких просто залишають напризволяще, когось навіть не шукають.

Як відбувається обмін тілами з Росією

Джерела з Генштабу розповіли, як відбувається обмін тілами загиблих з Росією. Все відбувається швидко, на цей час припиняється вогонь.

Вони під’їжджають, стають один до одного і дуже швидко обмінюються на каталках, проходяться по акту прийому-передачі, викреслюючи номери. Тіла позначені номерами, без прізвищ, без нічого, — каже Олена.

Обмін тілами загиблих відбувається саме на лінії зіткнення, де в обох сторін є доступ. Комунікація щодо обміну проходить виключно на державному рівні.

Росіяни не віддають тіла загиблих в Оленівці

Після кривавого вбивства українських військових в Оленівці російська сторона не віддає тіла загиблих. Олена Толкачова вважає, що це була спланована окупантами страта.

У тому ангарі були виключно азовці. Досі Україна не має чіткого та правдивого списку загиблих, лише те, що виклало в себе на сайті Міноборони РФ. Підтвердити чи спростувати інформацію можна буде лише після отримання тіл.

Червоний Хрест до місця злочину не допустили. Лише судово-медична експертиза може підтвердити використання забороненої зброї росіянами, характер вибуху та звідки він був.

Взагалі не знаю, чи віддадуть, чи будуть їх тримати до останнього, поки вони не розкладуться до такого стану, що там нічого не можна буде дізнатися. По факту відбувається покриття своїх злочинів, — вважає Олена Толкачова.

Фото: Дмитро Ларін, УП

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