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Віддають настільки пошкодженими, що немає з чого взяти ДНК — керівниця патронатної служби Азова про обмін тілами з Росією

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Вересня 2022, 21:00
Немає з чого взяти ДНК — як Росія повертає тіла військових в Україну

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