Отдают настолько поврежденными, что не из чего взять ДНК — руководительница патронатной службы Азова об обмене телами с Россией

Россия продолжает достигать дна: культурного, экономического и человеческого. Руководительница патронатной службы полка Азов Елена Толкачева рассказала журналисту Украинской правды Роману Кравцу о том, в каком состоянии Россия отдает Украине тела погибших военных и о самой процедуре обмена.

Не с чего взять ДНК

Патронатная служба полка Азов отвечает за раненых и погибших военных, а также занимается обеспечением потребностей азовцев.

С начала полномасштабной войны служба начала эвакуацию из прифронтовых моргов и организует похороны украинских защитников.

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Россияне нам отдают просто остатки — настолько поврежденные, настолько гнилостные изменения глубокие, что даже иногда не из чего взять ДНК-материал, — говорит Елена Толкачева.

В настоящее время ведутся переговоры с западными партнерами по предоставлению аппаратуры для опознания тел. Сейчас процесс идентификации идет медленно из-за масштабов потерь.

Российские оккупанты относятся так не только к телам украинских военных, но и к своим собратьям. Некоторых просто бросают на произвол судьбы, кого-то даже не ищут.

Как происходит обмен телами с Россией

Источники из Генштаба рассказали, как происходит обмен телами погибших с Россией. Все происходит быстро, в это время прекращается огонь.

Они подъезжают, становятся друг к другу и очень быстро обмениваются на каталках, проходят по акту приема-передачи, вычеркивая номера. Тела обозначены номерами, без фамилий, без ничего, — рассказывает Елена.

Обмен телами погибших происходит именно на линии столкновения, где у обеих сторон есть доступ. Коммуникация по обмену происходит исключительно на государственном уровне.

Россияне не отдают тела погибших в Еленовке

После кровавого убийства украинских военных в Еленовке российская сторона не отдает тела погибших. Елена Толкачева считает, что это была спланированная оккупантами казнь.

В том ангаре были исключительно азовцы. До сих пор у Украины нет четкого и правдивого списка погибших, только то, что выложило у себя на сайте Минобороны РФ. Подтвердить или опровергнуть информацию можно только после получения тел.

Красный Крест допущен к месту преступления не был. Только судебно-медицинская экспертиза может подтвердить использование запрещенного оружия россиянами, характер взрыва и откуда он был.

Вообще не знаю, отдадут ли, или будут их держать до последнего, пока они не разложатся до такого состояния, что там ничего нельзя будет узнать. По факту происходит покрывание своих преступлений, — считает Елена Толкачева.

Фото: Дмитрий Ларин, УП

Ранее мы рассказывали истории защитников Азовстали и где они находятся сейчас.

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