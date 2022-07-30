Зверский обстрел Еленовки. Россияне убили украинских пленных и обвиняют ВСУ: как все было на самом деле

Сегодня утром российские пропагандисты заявили, что якобы украинские военные совершили обстрел колонии в Еленовке и убили украинских пленных, в том числе из Азова, прицельным артиллерийским ударом.

На самом же деле Россия специально обстреляла коллонию в селе Еленовка.

Зачем им устраивать такое и как всё было на самом деле? Мы собрали все официальные заявления.

Оккупанты убили украинских военных в Еленовке

По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

Согласно информации разведки, что российские оккупанты перевели украинских пленных в барак, по которому нанесли удары, чтобы обставить это, как действия Вооруженных сил Украины.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал удар российскими оккупантами:

Это означает, что российские оккупанты спланировали удар по украинским пленным с намерением обвинить Украину в совершении “военных преступлений”, а также скрыть пытки и расстрелы.

Это осуществлялось по приказу оккупационной администрации и командования Вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Лидер Азовского движения Андрей Билецкий прокомментировал обстрел колонии в Еленовке и объявил о поисках причастных:

— Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой не известно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны, — отметил Билецкий.

Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор, независимо от должности и места нахождения. Где бы вы ни скрывались, вы будете найдены и экстерминированы.

Количество жертв и пострадавших в настоящее время уточняется. Российские пропагандистские СМИ пишут, что неокончательное число жертв достигло 53 украинских военных.

Заявления о якобы обстрелах Вооруженными силами Украины гражданской инфраструктуры являются ложью и провокацией, ведь Украина имеет высокоточное оружие благодаря партнерам, которым наносит лишь точные удары по военным объектам оккупантов.

Масштабность и скорость действия информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была именно спланированная и организованная акция.

Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления, — прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Зеленский об ударе оккупантов по Еленовке

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар оккупантов по Оленовке сознательным военным преступлением россиян и сознательным массовым убийством украинских военнопленных.

Каждый оккупант, который издевается над украинцами, который пытает и убивает, должен знать, что возмездие за это будет. Даже если кто-то из российских убийц надеется, что они не будут привлечены к ответственности, что они где-то скроются, пусть знают: они будут отвечать в любом случае. География, время, границы и стены не остановят справедливого возмездия, — подчеркнул президент.

И отметил, что должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом.

“Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире. Это факт. Вечная слава всем, кто уничтожает оккупантов!” — сказал Зеленский.

Залужный о преступлении россиян в Еленовке

— Россия – государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного собрата.

В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права. В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сосестер и мирных граждан.

Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле, — заявил Главнокомандующий ВСУ Валерия Залужный

Что говорит ГУР об обстрелах Еленовки

По информации Главного управления разведки, взрывы в колонии, совершенные руками наемников из состава ПИК Вагнер по личной команде номинального владельца указанного ПИК — российского олигарха Евгения Пригожина.

Сообщается, что организация и осуществление этого теракта не были согласованы с руководством минобороны РФ.

Главная цель теракта — утаивание фактов хищения средств, выделенных на содержание военнопленных, ведь 1 августа на “объект” должна была прибыть комиссия из Москвы.

Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям, “проблему” решили путем уничтожения помещения. Вместе с находившимися в нем украинцами.

Еще одна цель провокации — увеличение социальной напряженности в Украине.

Заявление СБУ в связи с российским обстрелом Еленовки

Служба безопасности Украины опубликовала совместное заявление и следующие требования:

От Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.

Выводы Института изучения войны

Аналитики Института изучения войны (ISW) исследовали видео из тюрьмы в Еленовке, опубликованное российским пропагандистским информационным агентством РИА Новости. И пришли к выводу, что показанные там повреждения не могли быть нанесены ударом реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, российское СМИ показало фрагменты ракеты от данной системы, однако, не предоставило никаких доказательств того, что их эти обломки нашли именно в Еленовке.

Заявление Международного комитета Красного Креста

Международный комитет Красного Креста предложил свою поддержку в эвакуации раненых, а также бесплатную передачу медикаментов и необходимых материалов для судебно-медицинской экспертизы в Еленовке. Об этом идет речь на официальном сайте.

“Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимое лечение и с телами погибших обращались достойно. Мы запросили доступ для определения состояния здоровья и состояния всех людей, находившихся на месте во время нападения. Все военнопленные, где бы они ни содержались, находятся под защитой международного гуманитарного права”, — говорится в заявлении организации.

Ранее мы рассказывали, как харьковчане засыпают в выжженных ракетами домах.

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