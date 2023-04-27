Часник допомагає реабілітувати військових? Як ветеран АТО започаткував власний благодійний бізнес

Власна справа як реабілітація після війни. Ветеран АТО з Вінничини Володимир Скосогоренко після поранення на Луганщині вирішив разом з однодумцями започаткувати власний бізнес.

А саме вирощувати та обробляти часник, робити з нього приправи. Читай, як за допомогою часникового бізнесу відбувається реабілітація військових — у нашому матеріалі.

Реабілітація військових за допомогою часникового бізнесу

Володимир показує вже готову приправу з часнику. Цю рослину він разом з іншими фермерами вирощує на двох гектарах власних полів, які отримали як ветерани АТО. Спочатку землю здавали в оренду, а потім він сам долучився до справи.

До того, як став підприємцем, Володимир був волонтером у проекті з реабілітації військових.

Нам потрібно було фінансування на психореабілітацію учасників бойових дій. Потрібно було шукати, як заробляти, щоб спонсорувати лікування, — розповідає Володимир Скосогоренко.

Вже майже два роки як часникова плантація приносить прибуток, який Володимир витрачає на психологічну підтримку бійців. Часник переробляють у цеху на обладнанні, яке придбали за грантові кошти. Рослину переробляють на приправи, пасту, а ще маринують.

Продукцію Володимира вже скуштували по всій країні, також її відправляють на фронт.

У перспективі підприємець з однодумцями планують створити спілку часникових фермерів та об’єднати дрібні підприємства у великий хаб.

— Ми плануємо зробити спільний часниковий хаб — це буде об’єднання холодильників, складів, переробників, тих, хто вирощує часник. Будемо вирощувати потужного українського виробника, — каже директор заводу перероблення Василь Гудзовський.

Якщо ідея з хабом знайде підтримку у дрібних підприємців, Володимир планує створити нові робочі місця. Так, працевлаштовуватиме ветеранів російсько-української війни. І заразом планує і надалі допомагати у психологічній реабілітації поранених побратимів.

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