Привітання з днем воєнної розвідки України: слова вдячності “невидимому фронту” ЗСУ

Розвідка — та сила, на яку розраховують військові під час планування всіх операцій. Адже розвідники здатні проникнути у потаємні кімнати ворога та не залишити по собі жодних слідів. Це майстерність, що варта відзнаки. Тому ми підготували привітання з днем воєнної розвідки України у прозі та віршах, якими ти можеш привітати знайомих представників цього війська.

Привітання з днем воєнної розвідки України у віршах

Розвідник, тебе з усього серця вітаю,

У професії важливих успіхів бажаю.

Здоров’я твоє міцним нехай буде,

Країна подвиг твій ніколи не забуде!

***

Вітаю вас, військовий розвідник,

І побажаю всі таємниці дізнатись!

Щастя, здоров’я вам зичу,

Себе ворогові не розкривати!

***

Розвіднику військовий — сьогодні твоє свято!

Твоя робота — важлива та складна.

Сьогодні вся країна спішить тебе вітати,

Побажати миру та добра.

Нехай поряд завжди будуть вірні друзі

Достаток, щастя та успіх наповнюють життя.

Здоров’я бажаю, щоб зникли всі недуги

Щоб щастям і теплом зігрівала сім’я.

***

Щирі та сердечні прийміть від нас вітання,

Розвідники військові, ми дякуємо вам!

За те, що небезпечну професію обрали

Заради України ризикуєте життям.

Привітання з днем військової розвідки у прозі

Шановні розвідники! Вітаємо вас із професійним святом — Днем воєнної розвідки! Ваша робота — без перебільшення важлива та вкрай відповідальна. Щодня ризикуючи життями, ви забезпечуєте наше військо необхідною інформацією. Ми захоплюємося відвагою і мужністю, яку ви проявляєте щодня.

***

Дорогі розвідники! Ви кожного дня працюєте у небезпечних умовах, щоб попередити плани ворога. Це подвиг, на який здатні тільки справжні герої. Дякуємо вам за сміливість та патріотизм. Зичимо міцного здоров’я, щастя і мирного неба над головою.

***

Вітаємо всіх воїнів-розвідників України! Саме ваша праця допомагає ухвалювати правильні рішення для оборони держави. Ваш внесок у захист України — неоціненний. Низький вам уклін за роботу та хоробрість!

***

Вітаю з днем розвідника! Бажаю завжди наперед знати усі плани ворога та успішно їх руйнувати! Нехай кмітливість та удача супроводжує на цьому шляху.

***

Професія розвідника постійно пов’язана з мужністю та героїзмом, тому бажаю мати їх у повному обсязі. Нехай твої хитрість і знання завжди перевершують розум противника.

***

Вітаю із професійним святом! Бажаю завжди бути в курсі всіх планів ворога та перемагати противника в усіх сферах, а також непереможного бойового духу! Нехай Бог оберігає тебе від усілякого зла.

***

Розвідник — горда професія. Це наша невидима броня, що боронить і вдень, і вночі. Бажаю досягати своєї мети, отримувати доступ до найпотаємнішої інформації та виходити переможцем з будь-якої ситуації. Зі святом, наш дорогий розвіднику!

Стати розвідником цілком можливо! Ми розповідали, що тепер до ГУР беруть цивільних. Читай, про мотивацію ворога історію від розвідників.

Фото: Головне управління розвідки

