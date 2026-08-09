Лікарі попереджають: кровоточивість ясен може бути ознакою серйознішого захворювання

Пародонтит пов’язують із вищою ймовірністю розвитку цукрового діабету 2 типу у людини в майбутньому. Цей зв’язок також може бути зворотнім, оскільки цукровий діабет збільшує ризик захворювань ясен та втрати зубів.

Про це повідомляє видання Science Alert із посиланням на лікарські дослідження.

Пародонтит і діабет: що кажуть лікарі

Масштабний огляд понад 300 тис. осіб показав, що наявність пародонтиту збільшує ймовірність діагностики цукрового діабету 2 типу під час подальшого обстеження. Отже, стан порожнини рота та метаболічне здоров’я можуть бути пов’язані тісніше, ніж вважали раніше.

Пародонтит є важким захворюванням, за якого тривале запалення пошкоджує тканини та кістку, що підтримують зуби. Ясна набрякають або кровоточать, зуби можуть розхитатися і без лікування навіть випасти.

Щоб дослідити зв’язок між пародонтитом і діабетом, міжнародна команда під керівництвом пародонтолога Жоау Ботельо з Португалії переглянула 28 різноманітних досліджень із 16 країн світу.

Це допомогло встановити, що у людей з пародонтитом вперше діагностували діабет на 18-25% частіше, ніж у тих, хто не мав пародонтиту. Тим часом людям, які втратили всі зуби, під час подальшого спостереження також на 30% частіше діагностували діабет. Також, люди із діабетом мали більшу ймовірність розвитку пародонтиту та подальшої втрати зубів, хоча цей зв’язок був менш послідовним.

Лікарі пояснюють взаємозв’язок між двома захворюваннями таким чином: пародонтит викликає стійке запалення в ротовій порожнині, унаслідок чого бактерії через кровотік можуть поширитися організмом і спровокувати запалення в іншій частині тіла.

Теоретично, це може заважати організму реагувати на інсулін — гормон, що допомагає глюкозі з крові проникати всередину клітини. Як відомо, інсулінорезистентність (втрата чутливості до інсуліну) є визначальною ознакою цукрового діабету 2 типу.

Також лікарі пояснюють, що постійно високий рівень цукру в крові у хворих на діабет може уповільнити загоєння та послабити здатність організму боротися з інфекцією, що своєю чергою може спровокувати захворювання ясен.

Тому наразі стоматологи можуть допомогти виявляти пацієнтів, яким варто перевіритися на цукровий діабет, а хворі на діабет можуть більш системно перевіряти здоров’я своєї порожнини рота, наголошують фахівці.

Раніше ми писали про головні симптоми підвищеного цукру у крові.

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