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Лікарі попереджають: кровоточивість ясен може бути ознакою серйознішого захворювання

Марина Слизовська 09 Серпня 2026, 19:00 2 хв.
Кровоточивість ясен
Фото Pexels

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