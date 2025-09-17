Діабет 5-го типу існує? Лікарка про небезпеку та нові форми хвороби

Світом шириться епідемія діабету. Станом на 2023 рік понад 400 млн людей жили з цим діагнозом. Заслужена лікарка України Яніна Саєнко в інтерв’ю Факти Live розповіла, як відрізнити перший та другий тип діабету, коли виникає хвороба та які нові форми вона приймає.

Як відрізнити діабет першого та другого типів

Фахівчиня наголошує, що насправді типів цукрового діабету більше, але найпоширенішою групою є діабет другого типу, який становить близько 90% усіх випадків.

Що стосується діабету першого типу, то це аутоімунне захворювання, яке супроводжується смертю бета-клітин підшлункової залози. Внаслідок цього не виділяється інсулін, тож пацієнт протягом всього життя повинен застосовувати ін’єкційну інсулінотерапію.

— Люди цього бояться, але насправді сьогодні, маючи сучасні аналогові інсуліни та можливість контролювати рівень глікемії, діабет першого типу не впливає на розвиток ускладнень, якщо це нормальний контрольований перебіг.

Механізм цих типів є абсолютно різним. Перший тип — це абсолютна недостатність інсуліну підшлункової залози.

— Знову ж таки існує міф, що це захворювання, яке має обтяжену спадковість або характеризується обтяженою спадковістю. Але насправді існує дуже невеликий ризик успадкування цього типу.

Успадковується саме діабет другого типу і про це обов’язково потрібно пам’ятати. Якщо батьки хворіють діабетом другого типу, то варто обов’язково контролювати рівень глікемії, свою вагу і дбати фізичне навантаження, — каже лікарка.

В основі розвитку діабету другого типу лежить інсулінорезистентність, тобто у таких пацієнтів спостерігається надлишок інсуліну, до якого нечутливі жирові й м’язові клітини організму.

Саме стан інсулінорезистентності першою чергою відповідальний за появу діабету другого типу. Але інші фактори теж мають свій вплив:

спадковість;

малорухливий спосіб життя;

гестаційний діабет у жінок під час вагітності;

порушення толерантності до вуглеводів в молодому віці;

надлишкова вага.

— Пацієнтів із цукровим діабетом першого типу це не стосується. Їж або не їж, але це аутоімунне захворювання. Тобто, якщо це аутоімунне захворювання, воно має бути й в будь-якому випадку з’являється в певному віці.

Люди, які перебувають у групі ризику виникнення другого типу, мають слідкувати за харчуванням. Наприклад, зловживання солодощами може спричинити розвиток вуглеводного обміну, переддіабетного стану, а потім і самого захворювання.

У якому віці найчастіше виникає діабет першого типу

Особливих вікових розмежувань у виникнення діабету першого типу не існує.

— Він може розвиватися й у дитинки, якій буде два місяці, п’ять чи 10 років, і може навіть розвиватися у віці 60-70 і навіть 80 років, — стверджує Яніна Саєнко.

Раніше вважалося, що цукровий діабет розвивається лише у молодому віці. Але зараз його все частіше зустрічають у віці старше 50 років.

— Запустився процес, який був зламаний з самого початку. Це аутоімунне захворювання, яке рано чи пізно призведе до загибелі бета-клітин підшлункової залози.

Спочатку вони зменшуватимуть секрецію інсуліну, потім будуть виробляти мало інсуліну і буде розвиватися абсолютна інсулінова недостатність.

Діабет п’ятого типу: нова тенденція у світі

Нині з’являється нова форма діабету, яка уже входить в рекомендації лікарів — цукровий діабет п’ятого типу.

— Він розвивається у худих людей, які мають збідніле харчування. Тобто це теж досить серйозна проблема, яка, я думаю, буде загрожувати людству.

На думку лікарки, цей тип хвороби, можливо, не буде стосуватися України, але торкнеться бідніших країн з меншим доступом до харчування.

Сучасні розробки допомагають виявити діабет ще на ранніх стадіях. Ми розповідали про тест, який може діагностувати діабет першого типу у дітей ще за півроку до появи.

