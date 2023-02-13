Здоров'я та краса

Найчастіше зустрічається у молоді та дітей. Як не проґавити діабет першого типу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 15:00
діабет першого типу
Фото: Pexels

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