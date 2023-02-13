Найчастіше зустрічається у молоді та дітей. Як не проґавити діабет першого типу

Існує три основні типи цукрового діабету, і всі вони небезпечні: можуть призвести до летальних наслідків, ускладнити інші захворювання тощо.

Сьогодні ми поговоримо про діабет першого типу. Він може виникнути у людей будь-якого віку, та найчастіше хворобу діагностують у дітей і молоді.

Лікарка-ендокринологиня Діна Крилова розповіла платформі Бережи себе, як виникає та розвивається діабет першого типу, які симптоми супроводжують цей процес та чи є лікування.

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Виникнення та розвиток діабету першого типу

Діабет першого типу розвивається, коли імунна система атакує та руйнує клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

Процес руйнування бета-клітин підшлункової залози може тривати місяці або навіть роки до появи перших симптомів захворювання, — зазначає ендокринологиня.

Тобто організм починає виробляти недостатньо інсуліну, щоб поглинати цукор зі спожитої їжі та перетворити його на енергію.

Внаслідок цього розвивається часткова або абсолютна інсулінова недостатність. Останній варіант зустрічається найчастіше.

У кого та коли з’являється діабет першого типу

З’явитися ця хвороба може у будь-якому віці, та найчастіше її діагностують у дітей та молоді. Також вона не має сімейного анамнезу, тобто залежність розвитку хвороби від того, чи хворіли твої близькі родичі, невисока.

Лікарка розповіла, що іноді діабет дає про себе знати після перенесеного вірусного захворювання. До того як встановлять діагноз, у пацієнта можуть розвинутися надзвичайно небезпечні стани.

Наприклад, діабетичний кетоацидоз (ДКА), коли рівень цукру в крові небезпечно високий. Це означає, що організм майже не отримує поживних речовин через відсутність інсуліну.

Стадії розвитку

Відчути чи діагностувати хворобу можна не одразу, адже виникає та розвивається вона поступово й безсимптомно. Виокремлюють три стадії розвитку діабету першого типу:

Перша стадія. Характерний нормальний рівень цукру та відсутність симптомів. Але в крові вже можна знайти антитіла проти підшлункової залози (AA, GAD, IA-2, ZnT8).

Друга стадія. В крові вже підвищений рівень цукру, але симптомів хвороби ще немає.

Третя стадія. У людини виражені клінічні прояви, реєструються лабораторні зміни.

Поява та розвиток симптомів при першому типі діабету може відбутися дуже раптово, зазначила лікарка. У цьому спостерігається відмінність від діабету другого типу, де симптоми з’являються поступово, а іноді й взагалі відсутні.

Симптоми та лікування діабету першого типу

Розпізнати діабет першого типу можна за такими ознаками:

часте сечовипускання;

відчуття сильної спраги;

відчуття сильного голоду, навіть якщо харчування регулярне та в достатній кількості;

сильна втома;

нечіткий зір;

порізи та синці повільно загоюються;

втрата ваги, навіть якщо ти їси більше, ніж зазвичай.

Якщо ти помітив(-ла) в себе або близьких такі ознаки, слід обов’язково звернутися за консультацією до сімейного лікаря.

Лікування діабету першого типу

Лікування має призначити твій лікар. Зазвичай при діабеті першого типу виписують:

ін’єкції інсуліну та використання інсулінової помпи;

регулярну перевірку цукру в крові протягом дня.

— Незалежно від того, як хвороба проявляється у житті, ти можеш почуватися добре й повноцінно, — стверджує Діана.

Для цього передусім треба збалансувати прийом ліків, дотримуватися щоденних вправ і плану харчування.

Люди, які хворіють на діабет, мусять відмовлятися від їжі, яка провокує підвищення цукру. До такого переліку заборонених продуктів входять не тільки солодощі, а й фрукти.

Та далеко не всі фрукти підвищують цукор, тож ми розібралися, які фрукти можна їсти при діабеті різних типів.

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