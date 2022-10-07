Якщо хочеться солодкого, а тобі не можна: які фрукти їсти при діабеті

Людям з діабетом треба дотримуватися спеціальної дієти та особливо дбайливо підходити до складання свого раціону. Адже будь-який смаколик з великим вмістом цукру може бути небезпечним.

Особливо важко відмовитися від солодощів людям з набутим діабетом. Але що як можна не повністю відмовитися від солодкого, а замінити його на безпечніший відповідник?

Які фрукти можна вживати людям з першим та другим типом діабету, розповіла лікарка-терапевтка загальної практики Людмила Сердюк.

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Загальні правила

Пані Людмила стверджує, що діабетикам важливо дотримуватися збалансованого раціону, який міститиме необхідні вітаміни та мінерали.

Фрукти багаті на вітаміни і стануть відмінним замінником потенційно небезпечних солодощів. Вони дають змогу насолодитися смаком та не наражають здоров’я на небезпеку.

Не всі фрукти можна вживати при діабеті, деякі з них теж підвищують рівень цукру. Щоб оминути небезпеку, уникай фруктів, які мають високий показник калорійності та глюкози.

кавун;

виноград;

стиглі банани;

хурма;

манго;

Що можна діабетикам першого типу

Людям з діабетом першого типу можна ласувати кислими чи кисло-солодкими фруктами та ягодами. Вони переважно містять низький рівень глюкози.

Тобі не нашкодять:

яблука;

брусниця;

малина;

червона смородина;

вишня;

черешня;

ожина;

чорниця;

полуниця.

З полуницею варто бути обережним(-ою), деякі сорти мають високий вміст цукру, що може погіршити твій стан.

Що можна діабетикам другого типу

Для діабетиків другого типу менш суворі обмеження у фруктах. Зокрема, полуницю можна обирати не так прискіпливо.

Тобі не нашкодять:

полуниця;

вишня;

черешня;

диня;

ківі;

цитрусові: лимони й апельсини;

яблука;

авокадо;

абрикоси;

персики;

зелені банани.

Авжеж, усьому має бути міра. Фрукти при діабеті не нашкодять, якщо їхня кількість не перевищуватиме розмір долоні. Також не варто їсти більш ніж п’ять персиків чи абрикосів середнього розміру на день, попереджає лікарка.

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