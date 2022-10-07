Если хочется сладкого, а тебе нельзя: какие фрукты можно есть при диабете

Людям с диабетом нужно соблюдать специальную пожизненную диету и особенно бережно подходить к составлению своего рациона. Ведь любая еда с большим содержанием сахара может быть опасной.

Особенно трудно отказаться от сладостей людям с приобретенным диабетом. А что если можно не полностью отказаться от сладкого, а просто заменить его натуральным аналогом?

Какие фрукты можно употреблять людям с первым и вторым типом диабета, рассказала врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

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Общие правила

Людмила утверждает, что диабетикам важно соблюдать сбалансированный рацион, который будет содержать необходимые витамины и минералы.

Фрукты богаты витаминами и станут отличным заменителем потенциально опасных сладостей. Они позволяют спокойно насладиться вкусом и не подвергают здоровье опасности.

Не все фрукты можно употреблять при диабете, некоторые из них тоже повышают уровень сахара. Чтобы обойти опасность, избегай фруктов, которые имеют высокий показатель калорийности и глюкозы:

арбуз;

виноград;

спелые бананы;

хурма;

манго.

Что можно диабетикам первого типа

Людям с диабетом первого типа можно лакомиться кислыми или кисло-сладкими фруктами и ягодами, преимущественно они содержат низкий уровень глюкозы.

Тебе не навредят:

яблоки;

брусника;

малина;

красная смородина;

вишня;

черешня;

ежевика;

черника;

клубника.

С клубникой следует быть осторожнее, так как некоторые сорта имеют высокое содержание сахара, что может ухудшить твое состояние.

Что можно диабетикам второго типа

Для диабетиков второго типа ограничения во фруктах менее строги. Например, клубнику можно выбирать менее придирчиво.

Тебе не навредят:

клубника;

вишня;

черешня;

дыня;

киви;

цитрусовые: лимоны и апельсины;

яблоки;

авокадо;

абрикосы;

персики;

зеленые бананы.

Конечно, всему должна быть мера. Фрукты при диабете не навредят, если их количество не будет превышать размер ладони. Также не стоит есть более пяти персиков или абрикосов среднего размера в день, предупреждает врач.

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