Усі вітаміни в одній тарілці: 7 способів зробити їжу кориснішою – поради дієтологині

Мрія почати правильно харчуватись, щоб мати гарне здоров’я, приходить в голову частіше, ніж понеділок знову виринає на календарі. Та іноді поради експертів можуть бути занадто заплутаними, а ось купівля бургера виглядає доволі простим рішенням.

А потім продовжуєш картати себе, що знову шкодиш своєму здоров’ю та не робиш того, чого так колись хотілось, тому що це складно.

Однак дієтологиня Тетяна Лакуста змогла розірвати це зачароване коло нездійсненних мрій та поділилась дієвими способами, які допоможуть зробити твоє харчування більш здоровим, а страви кориснішими.

Риба на кожен день

Всі вже, мабуть, чули про користь речовини під назвою Омега-3. Для того щоб покращити свій стан здоров’я, її потрібно вживати щодня і бажано це робити з продуктами харчування, такими як риба.

Лише у 100 грамах риби міститься 1500 міліграмів Омега-3, що складає добову норму. Особливо багатий на цю цінну речовину оселедець, тож ця користь доступна усім.

То золото для нашого мозку, сітківки та судин.

Замість звичайної солі — йодована

Чому потрібно замінити звичайну сіль на йодовану? Річ у тім, що потреби людського організму в йоді дуже рідко вдається задовільнити за допомогою звичного харчування.

Однак, якщо додавати до страв замість звичайної солі йодовану, то вдасться наситити свій організм необхідним елементом. Лише чотири грами йодованої солі можуть перекрити добову потребу людину в йоді.

Вживай йод з їжі, щоб запобігти зниженню інтелектуальних здібностей, бо ми маємо бути вдвічі кмітливішими за ворога!

Не плутай морську сіль з йодованою

Наступний пункт виникає з попереднього. Ти можеш захотіти додати йоду у свої страви, але не факт, що зробиш це правильно, оскільки багато хто помилково вважає, що морська сіль містить чимало йоду.

Насправді це не так. У морській солі міститься лише 1 мікрограм йоду, коли у той час в йодованій – 40 мікрограмів. Тому потрібно бути уважними навіть під час вибору солі.

Жодних напоїв після їжі

Хочеш, щоб усі мікроелементи та корисні речовини були на своїх місцях? Тоді не варто запивати їжу напоями, такими як какао, кава чи чай.

Такий, здавалося, простий та невинний вчинок знизить рівень засвоєння заліза в організмі. Таким чином, ти просто обкрадатимеш себе на рівні харчування.

Більше продуктів з вітаміном С

Ні, мова зараз буде йти не про лимони чи інші цитрусові. Болгарський перець, помідор, броколі теж містять чимало вітаміну С. Тому їх легко можна додавати до будь-якої страви.

А чим це корисно? Ці продукти допоможуть краще засвоюватись залізу в організмі.

Бо кожен українець має бути зараз трохи “залізною людиною”.

Краще без смажених горіхів

Багатьом відомо, що всього одна жменька горіхів може наситити організм такими необхідними корисними жирами, що потрібні судинам та серцю людини.

Однак, якщо їх посмажити, надзвичайно цінні жири окисляться, а користі від тієї пригоршні буде значно менше.

Подбай про вітамін D

Якщо ми вже поговорили про різні корисні мікроелементи, то не можна не згадати й про вітамін D. Ні, прослуховування пісень про нього не допоможе наситити свій організм.

А ось печінка тріски дуже добре допоможе тобі отримати необхідний елемент для свого харчування. Лише у двох столових ложках цього інгредієнту міститься добова норма не лише вітаміну D, але й славнозвісного Омега-3.

Купляйте, панове, на зиму запаси. І передавайте на фронт соколяткам. Купа енергії та користі для них.

Разом з правильним харчуванням варто не забувати, що нашим організмам потрібен відпочинок, щоб бути здоровими. Читай, що таке результативна пауза та навіщо вона потрібна.

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