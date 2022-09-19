Все витамины в одной тарелке: 7 способов сделать еду полезнее – советы диетолога

Мечта начать правильно питаться, чтобы иметь хорошее здоровье, приходит в голову чаще, чем понедельник снова появляется на календаре. Но иногда советы экспертов могут быть слишком запутанными, а вот покупка бургера выглядит довольно простым решением.

А потом продолжаешь корить себя, что снова вредишь своему здоровью и не делаешь того, чего так когда-то хотелось только потому, что это сложно.

Однако диетолог Татьяна Лакуста смогла разорвать этот заколдованный круг несбыточных мечтаний и поделилась действенными способами, которые помогут сделать твое питание более здоровым, а блюда полезными.

Рыба на каждый день

Все уже, вероятно, слышали о пользе вещества под названием Омега-3. Для того чтобы улучшить свое состояние здоровья, его нужно употреблять ежедневно, и желательно это делать с продуктами питания, такими как рыба.

Только в 100 граммах рыбы содержится 1500 миллиграмм Омега-3, что составляет суточную норму. Особенно богата этим ценным веществом сельдь, поэтому эта польза доступна всем.

Это золото для нашего мозга, сетчатки и сосудов.

Вместо обычной соли – йодированная

Почему нужно заменить обычную соль йодированной? Дело в том, что потребности человеческого организма в йоде очень редко удается удовлетворить с помощью обычного питания.

Однако если добавлять в блюда вместо обычной соли йодированную, то удастся насытить свой организм необходимым веществом. Лишь четыре грамма йодированной соли могут перекрыть суточную потребность человека в йоде.

Употребляй йод из пищи, чтобы предотвратить снижение интеллектуальных способностей, потому что мы должны быть вдвое сообразительнее врага!

Не путай морскую соль с йодированной

Следующий пункт возникает из предыдущего. Ты можешь захотеть добавить йод в свои блюда, но не факт, что сделаешь это правильно, поскольку многие ошибочно полагают, что морская соль содержит немало йода.

На самом деле, это не так. В морской соли содержится всего 1 микрограмм йода, когда в то время в йодированной – 40 микрограмм. Поэтому нужно быть внимательными даже при выборе соли.

Никаких напитков после еды

Хочешь, чтобы все микроэлементы и полезные вещества были на своих местах? Тогда не следует запивать еду напитками, такими как какао, кофе или чай.

Такой, казалось, простой и безобидный поступок снизит уровень усвоения железа в организме. Таким образом, ты просто будешь обворовывать себя на уровне питания.

Больше продуктов с витамином С

Нет, речь сейчас будет идти не о лимонах или других цитрусовых. Болгарский перец, помидор, брокколи тоже содержат немало витамина С. Поэтому их легко можно добавлять в любое блюдо.

Чем же это полезно? Эти продукты помогут лучше усваиваться железу в организме.

Потому что каждый украинец должен быть сейчас немного “железным человеком”.

Лучше без жареных орехов

Многим известно, что всего одна горстка орехов может насытить организм такими необходимыми жирами, которые нужны сосудам и сердцу человека.

Однако если их пожарить, чрезвычайно ценные жиры окислятся, а толку от этой пригоршни будет гораздо меньше.

Позаботься о витамине D

Если мы уже поговорили о различных полезных микроэлементах, то нельзя не упомянуть и о витамине D. Нет, прослушивание песен о нем не поможет насытить свой организм.

А вот печень трески очень хорошо поможет получить необходимый элемент для своего питания. Только в двух столовых ложках этого ингредиента содержится суточная норма не только витамина D, но и знаменитого Омега-3.

Копите, господа, на зиму запасы. И передавайте на фронт соколам. Куча энергии и пользы для них.

Вместе с правильным питанием следует не забывать, что нашим организмам нужен отдых, чтобы быть здоровыми. Читай, что такое результативная пауза и для чего она нужна.

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