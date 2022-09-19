Все витамины в одной тарелке: 7 способов сделать еду полезнее – советы диетолога

Мечта начать правильно питаться, чтобы иметь хорошее здоровье, приходит в голову чаще, чем понедельник снова появляется на календаре. Но иногда советы экспертов могут быть слишком запутанными, а вот покупка бургера выглядит довольно простым решением.
А потом продолжаешь корить себя, что снова вредишь своему здоровью и не делаешь того, чего так когда-то хотелось только потому, что это сложно.
Однако диетолог Татьяна Лакуста смогла разорвать этот заколдованный круг несбыточных мечтаний и поделилась действенными способами, которые помогут сделать твое питание более здоровым, а блюда полезными.
Все уже, вероятно, слышали о пользе вещества под названием Омега-3. Для того чтобы улучшить свое состояние здоровья, его нужно употреблять ежедневно, и желательно это делать с продуктами питания, такими как рыба.
Только в 100 граммах рыбы содержится 1500 миллиграмм Омега-3, что составляет суточную норму. Особенно богата этим ценным веществом сельдь, поэтому эта польза доступна всем.
Это золото для нашего мозга, сетчатки и сосудов.
Это золото для нашего мозга, сетчатки и сосудов.
Почему нужно заменить обычную соль йодированной? Дело в том, что потребности человеческого организма в йоде очень редко удается удовлетворить с помощью обычного питания.
Однако если добавлять в блюда вместо обычной соли йодированную, то удастся насытить свой организм необходимым веществом. Лишь четыре грамма йодированной соли могут перекрыть суточную потребность человека в йоде.
Употребляй йод из пищи, чтобы предотвратить снижение интеллектуальных способностей, потому что мы должны быть вдвое сообразительнее врага!
Употребляй йод из пищи, чтобы предотвратить снижение интеллектуальных способностей, потому что мы должны быть вдвое сообразительнее врага!
Следующий пункт возникает из предыдущего. Ты можешь захотеть добавить йод в свои блюда, но не факт, что сделаешь это правильно, поскольку многие ошибочно полагают, что морская соль содержит немало йода.
На самом деле, это не так. В морской соли содержится всего 1 микрограмм йода, когда в то время в йодированной – 40 микрограмм. Поэтому нужно быть внимательными даже при выборе соли.
Хочешь, чтобы все микроэлементы и полезные вещества были на своих местах? Тогда не следует запивать еду напитками, такими как какао, кофе или чай.
Такой, казалось, простой и безобидный поступок снизит уровень усвоения железа в организме. Таким образом, ты просто будешь обворовывать себя на уровне питания.
Нет, речь сейчас будет идти не о лимонах или других цитрусовых. Болгарский перец, помидор, брокколи тоже содержат немало витамина С. Поэтому их легко можно добавлять в любое блюдо.
Чем же это полезно? Эти продукты помогут лучше усваиваться железу в организме.
Потому что каждый украинец должен быть сейчас немного “железным человеком”.
Потому что каждый украинец должен быть сейчас немного “железным человеком”.
Многим известно, что всего одна горстка орехов может насытить организм такими необходимыми жирами, которые нужны сосудам и сердцу человека.
Однако если их пожарить, чрезвычайно ценные жиры окислятся, а толку от этой пригоршни будет гораздо меньше.
Если мы уже поговорили о различных полезных микроэлементах, то нельзя не упомянуть и о витамине D. Нет, прослушивание песен о нем не поможет насытить свой организм.
А вот печень трески очень хорошо поможет получить необходимый элемент для своего питания. Только в двух столовых ложках этого ингредиента содержится суточная норма не только витамина D, но и знаменитого Омега-3.
Копите, господа, на зиму запасы. И передавайте на фронт соколам. Куча энергии и пользы для них.
Копите, господа, на зиму запасы. И передавайте на фронт соколам. Куча энергии и пользы для них.
Вместе с правильным питанием следует не забывать, что нашим организмам нужен отдых, чтобы быть здоровыми. Читай, что такое результативная пауза и для чего она нужна.
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