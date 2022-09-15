Результативная пауза: почему нам сейчас как никогда нужно отдыхать

Сейчас может бытовать мнение, что отдых — это что-то лишнее, потому что ничего не делать во время войны — предательство. Но действительно ли отдых является элементом роскоши в сегодняшних реалиях?

На самом деле нам следует понять: от нашей эффективности зависит качество, количество проделанной работы. О какой эффективности может идти речь, если ты уже с ног падаешь, а желание творить или выполнять элементарные обязанности исчезло еще несколько месяцев назад?

Поэтому даже в такое время ты должен(-на) получать полноценный отдых.

Специалисты платформы Бережи себе дали несколько советов, как можно отдыхать даже во время войны.

Что такое полноценный отдых

Каждый день наш организм тратит много энергии для того, чтобы ты смог(-ла) успеть все. И он ждет, что запасы энергии будут восстановлены путем отдыха. Тебе необходимы:

полноценный сон;

занятия для души;

активности;

социализация;

качественное питание.

Ученые Нагоски сделали выводы, что для полного восстановления человеку необходимо десять часов отдыха каждые сутки.

Если же выделять необходимое время на восстановление, организм начнет давать сбой.

Признаки переутомления

Если после сна или выходного дня ты чувствуешь усталость, сонливость, раздражительность, нехватку энергии и нежелание что-то делать, плохо фокусируешь внимание и чувствуешь ухудшение памяти — это первые звоночки того, что организм устал.

К морально-поведенческим добавляются и физические признаки переутомления:

боли в голове, шее, спине, груди;

скрежет зубами или сжатие челюсти;

одышка;

головокружение;

чувство усталости, тревоги, депрессии;

потеря или набор веса;

изменения в пищевых привычках;

более короткий или длительный сон;

желудочно-кишечные расстройства;

сексуальные затруднения.

Из-за этого у тебя не только ухудшится качество выполнения любой работы — плохое состояние здоровья повлияет и на атмосферу в семье.

Как правильно отдыхать

Если чувствуешь, что тебе необходим отдых, но не можешь заставить себя попросить лишний выходной или помощь близких — выпиши все аргументы, почему тебе это сейчас необходимо.

Не стоит корить себя за то, что ты ничего не делаешь. В такие дни, когда наш мозг и тело отдыхает от привычной рутинной нагрузки, мы способны вдохновиться на новые идеи, найти решение старых проблем и просто насладиться жизнью и понять, для чего все это делается.

Научный подход: почему нам нужно отдыхать

Американская психологическая ассоциация обосновала четыре причины, почему человеку нужно достаточно отдыхать и ничего не делать.

Удовлетворение жизнью, возникающее только тогда, когда есть периоды переосмысления и переоценки того, что человек сделал и получил. Физическое здоровье может дать сбой без элементарного отдыха. Психологическая зарядка: при отпуске или изменении ситуации человек получает новые эмоции. Улучшение продуктивности, влияющее на качество проделанной работы.

Отдых может быть разным — выбирай себе под собственные желания и темперамент. Если ты хочешь активно провести время — читай в нашем материале о местах в Украине, которые тебе точно захочется посетить!

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