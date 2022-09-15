Результативна пауза: чому нам зараз як ніколи потрібно відпочивати

Зараз може побутувати думка, що відпочинок — це щось зайве, бо дозволити собі нічого не робити в часи війни є зрадою. Та чи справді відпочинок є розкішшю в реаліях сьогодення?
Насправді нам варто усвідомити: від нашої ефективності залежить якість, кількість виконаної роботи. Про яку ефективність можна говорити, якщо ти уже з ніг падаєш, а бажання творити чи виконувати елементарні обов’язки зникло ще кілька місяців тому?
Тому навіть у такий час ти мусиш отримувати повноцінний відпочинок.
Тому навіть у такий час ти мусиш отримувати повноцінний відпочинок.
Фахівці платформи Бережи себе дали кілька порад, як можна відпочивати навіть під час війни.
Щодня наш організм витрачає багато енергії для того, щоб ти зміг (змогла) встигнути все. Натомість він чекає, що запаси енергії буде поновлено шляхом відпочинку. Тобі потрібні:
Pexels
Науковиці Нагоскі зробили висновки, що для повного відновлення людині необхідно десять годин відпочинку щодоби.
Якщо ж не виділяти необхідного часу на відновлення, організм почне давати збій.
Якщо ж не виділяти необхідного часу на відновлення, організм почне давати збій.
Якщо після сну чи вихідного дня ти відчуваєш втому, сонливість, дратівливість, брак енергії та небажання щось робити, погано зосереджуєшся та відчуваєш погіршення пам’яті — це перші дзвіночки того, що твій організм втомився.
До морально-поведінкових додаються і фізичні ознаки перевтоми:
Через все це у тебе не лише погіршиться якість виконання будь-якої роботи — поганий стан здоров’я вплине і на атмосферу в родині.
Якщо відчуваєш, що тобі необхідний відпочинок, та не можеш себе змусити попросити зайвий вихідний чи допомогу близьких — випиши всі аргументи, чому тобі це зараз необхідно.
Не варто картати себе за те, що ти нічого не робиш. У такі дні, коли наш мозок та тіло відпочиває від звичного рутинного навантаження, ми здатні надихнутися на нові ідеї, знайти розв’язання старих проблем, та й просто насолодитися життям і зрозуміти, для чого усе це робиться.
Американська психологічна асоціація обґрунтувала чотири причини, чому людині потрібно вдосталь відпочивати та нічого не робити.
Відпочинок може бути різним — обирай собі під власні бажання та темперамент. Якщо ти хочеш активно провести час, читай у нашому матеріалі про місця в Україні, які тобі точно захочеться відвідати!
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами України та світу!