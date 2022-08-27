Забудь про втому: п’ять простих кроків, які допоможуть віднайти ресурс

Війна — це стресовий чинник, який виснажує, буквально висмоктує ресурс, через що можна почуватися втомленим(-ою), розбитим(-ою) та апатичним(-ою).

Тож для багатьох людей, які ладні працювати й активно допомагати, особливо гостро постало питання, де ж знайти свій ресурс?

Коуч та співзасновниця платформи з підбору психологів Твій психолог Тетяна Хміль поділилася практикою, яка стане твоїм інструментом у пошуках ресурсу.

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П’ять кроків до ресурсу

Практика складається всього з п’яти простих кроків, які ти маєш сумлінно продумати чи прописати.

Крок 1: правильне питання



Багато хто починає з питання: де знайти ресурс? Однак варто розпочати з основи й зрозуміти, що ж для тебе означає бути в ресурсі.

Ти здивуєшся, але у кожного можуть бути кардинально різні бачення цього стану. Тому дуже важливо не пропускати цей етап, щоб знайти ідеальний шлях для себе.

Почни з відповіді на питання: як це, бути в ресурсі, для тебе? Детально опиши свій бажаний стан, без використання заперечної частки “не”.

Тобто, якщо формулювання відповіді звучить так: я в ресурсі, коли не втомлений(-а), не самотній(-я), не безробітний (-а), то треба змінити його на: в стосунках, енергійний(-а), добре заробляю тощо.

Це принципово важливо, адже наш мозок не бачить частку “не”. Він фокусується на негативному продовженні, тож, відповідно, ти вже програмуєш себе на погане. Замінивши одне слово, можна кардинально змінити бачення та підхід.

Крок 2: корінь втоми

Треба дізнатися, що забирає твою енергію, однак не дає жодної користі. Одразу це зробити неможливо, тож скористайся ручкою та записником.

Випиши у список все, на що ти витрачаєш свою енергію. Після цього проглянь і вибери кілька пунктів, від яких можна відмовитися.

До прикладу, суперечки в інтернеті, спілкування з “не своїми” людьми через ввічливість, постійне гортання соцмереж або стрічки новин.

Все це речі, які можуть забирати у нас сили та час, тож без зайвих сумнівів зроби собі детокс і очисти своє життя від цього.

Крок 3: ресурсні справи

Тепер, коли ти віднайдеш причини втрати свого ресурсу, дуже важливо відновити його. Допоможуть у цьому справи, які наповнюють тебе та приносять задоволення.

Це може бути хобі, побачення, зустріч з друзями чи усамітнений похід у СПА, поїздка на природу або в інше місто. Важливо зробити те, що заряджає саме тебе.

Крок 4: плануй відпочинок

Багато хто вважає це марною втратою часу та крадієм продуктивності, однак це зовсім не так. Варто планувати день і час не тільки для великих відпусток, а й для маленьких перерв.

До прикладу, сплануй, коли ти дозволиш собі подивитися улюблене шоу, чаювання чи перерву на каву тощо.

Такий планований відпочинок дасть твоїй психіці певність, що ти не завантажиш її надмірно, а відпочинеш та перезавантажишся. Так можна буде значно підвищити свою ефективність і менше прокрастинувати.

Крок 5: культура відпочинку

Відпочинок — один із головних складових ресурсу та ментального здоров’я. Тож досліджуй нові способи відновити сили та пробуй нове.

Часто відсутність ресурсу може перерости у більш серйозну форму вигорання — депресію. Вона може мати зовсім неочікувані симптоми й лишатися без уваги. Читай про неочевидні ознаки депресії та бережи себе.

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