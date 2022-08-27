Забудь об усталости: пять простых шагов, которые помогут найти ресурс

Война — это стрессовый фактор, который истощает, буквально высасывает ресурс человека, поэтому можно чувствовать себя уставшим(-ей), разбитым(-ой) и апатичным(-ой).

Для многих людей, которые готовы работать и активно помогать, особенно остро стал вопрос, где найти свой ресурс.

Коуч и соучредитель платформы по подбору психологов Твой психолог Татьяна Хмель поделилась практикой, которая станет твоим инструментом в поисках ресурса.

Пять шагов к ресурсу

Практика состоит всего из пяти простых шагов, которые ты должен(-на) добросовестно продумать или прописать.

Шаг 1: правильный вопрос

Многие начинают с вопроса: где найти ресурс? Однако стоит начать с основы и понять, что же значит для тебя быть в ресурсе.

Ты удивишься, но у каждого могут быть кардинально разные видения этого состояния. Поэтому очень важно не упускать этот этап, чтобы найти идеальный путь для себя.

Начни с ответа на вопрос: каково это, быть в ресурсе, для тебя? Подробно опиши свое желаемое состояние, без использования отрицательной частицы “не”.

То есть, если формулировка ответа звучит так: я в ресурсе, когда не уставший(-ая), не одинокий(-а), не безработный(-ая), то надо изменить его на: в отношениях, энергичный(-ая), хорошо зарабатываю и т.д.

Это принципиально важно, ведь наш мозг не видит приставку “не”. Он фокусируется на негативном продолжении, так что ты заранее программируешь себя на плохое. Заменив слово, можно кардинально изменить видение и подход.

Шаг 2: корень усталости

Надо узнать, что отнимает твою энергию, однако не приносит никакой пользы. Сразу это сделать невозможно, поэтому воспользуйся ручкой и блокнотом.

Выпиши в список все, на что ты тратишь свою энергию. После этого просмотри и выбери несколько пунктов, от которых можно отказаться.

К примеру, споры в интернете, общение с “не своими” людьми из вежливости, постоянный просмотр соцсетей или ленты новостей.

Все это вещи, которые могут отнимать у нас силы и время, и, без лишних сомнений, сделай себе детокс и очисти свою жизнь от этого.

Шаг 3: ресурсные дела

Теперь, когда ты найдёшь причины потери своего ресурса, очень важно восстановить его. Помогут тебе в этом дела, которые наполняют и доставляют удовольствие.

Это может быть хобби, свидание, встреча с друзьями или уединенный поход в СПА, поездка на природу или в другой город. Важно сделать то, что заряжает именно тебя.

Шаг 4: планируй отдых

Многие считают это пустой тратой времени и воровством производительности, однако это совсем не так. Следует планировать день и время не только для больших отпусков, но и для маленьких перерывов.

К примеру, спланируй, когда ты позволишь себе посмотреть любимое шоу, чаепитие или перерыв кофе и т.д.

Такой планируемый отдых даст твоей психике уверенность, что ты не загрузишь ее чрезмерно, а отдохнешь и перезагрузишься. Так можно будет значительно повысить свою эффективность и меньше прокрастинировать.

Шаг 5: культура отдыха

Отдых — один из главных составляющих ресурса и ментального здоровья. Так что исследуй новые способы возобновить силы и пробуй новое.

Часто отсутствие ресурса может перерасти в более серьезную форму выгорания — депрессию. Она может иметь совершенно неожиданные симптомы и долго оставаться без внимания. Читай о неочевидных признаках депрессии и храни себя.

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