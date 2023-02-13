Здоровье и красота

Чаще встречается у молодежи и детей. Как не пропустить диабет первого типа

Вероника Кононенко, редактор сайта 13 февраля 2023, 15:00
діабет першого типу
Фото: Pexels

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