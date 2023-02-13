Чаще встречается у молодежи и детей. Как не пропустить диабет первого типа

Существует три основных типа сахарного диабета, и все они опасны: могут привести к летальным исходам, осложнить другие заболевания и т.д.

Сегодня мы поговорим о диабете первого типа. Он может возникнуть у людей всех возрастов, но чаще всего болезнь диагностируют у детей и молодых людей.

Врач-эндокринолог Дина Крылова рассказала платформе Береги себя, как возникает и развивается диабет первого типа, какие симптомы сопровождают этот процесс и есть ли лечение.

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Возникновение и развитие диабета первого типа

Диабет первого типа развивается, когда иммунная система атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

Процесс разрушения бета-клеток поджелудочной железы может длиться месяцы или даже годы до появления первых симптомов заболевания, — отмечает эндокринолог.

То есть организм начинает производить недостаточно инсулина, чтобы поглощать сахар из употребленной пищи и превращать его в энергию.

В результате развивается частичная или абсолютная инсулиновая недостаточность. Последний вариант встречается в большинстве случаях.

У кого и когда появляется диабет первого типа

Появиться эта болезнь может в любом возрасте, но чаще всего ее диагностируют у детей и молодежи. Также у нее нет семейного анамнеза. То есть зависимость развития болезни от того, болели ли твои близкие родственники, невысокая.

Врач рассказала, что иногда диабет дает о себе знать после перенесенного вирусного заболевания. До того как установят диагноз, у пациента могут развиться чрезвычайно опасные состояния.

К примеру, диабетический кетоацидоз (ДКА), когда уровень сахара в крови опасно высокий. Это означает, что организм почти не получает питательных веществ из-за отсутствия инсулина.

Стадии развития

Почувствовать или диагностировать болезнь можно не сразу, ведь возникает и развивается она постепенно и бессимптомно. Выделяют три стадии развития диабета первого типа:

Первая стадия. Характерный нормальный уровень сахара и отсутствие симптомов. Но в крови уже можно обнаружить антитела против поджелудочной железы (AA, GAD, IA-2, ZnT8).

Вторая стадия. В крови уже повышен уровень сахара, но симптомов заболевания еще нет.

Третья стадия. У человека выражены клинические проявления, регистрируются лабораторные изменения.

— Появление и развитие симптомов при первом типе диабета может произойти очень внезапно, — отметила врач. В этом просматривается отличие от диабета второго типа, где симптомы появляются постепенно, а иногда вообще отсутствуют.

Симптомы и лечение диабета первого типа

Обнаружить диабет первого типа можно по следующим признакам:

частое мочеиспускание;

ощущение сильной жажды;

ощущение сильного голода, даже если питание регулярное и в достаточном количестве;

сильная усталость;

нечеткое зрение;

порезы и синяки медленно заживают;

потеря веса, даже если ты ешь больше, чем обычно.

Если ты заметил(-а) у себя или близких эти признаки, следует обязательно обратиться за консультацией к семейному врачу.

Лечение диабета первого типа

Лечение должен назначить твой врач. Обычно при диабете первого типа выписывают:

инъекции инсулина и использование инсулиновой помпы;

регулярную проверку сахара в крови в течение дня.

— Вне зависимости от того, как болезнь проявляется в жизни, ты можешь чувствовать себя хорошо и полноценно, — утверждает Диана.

Для этого прежде всего необходимо сбалансировать прием лекарств, соблюдать ежедневные упражнения и план питания.

Люди, имеющие диабет, должны отказываться от пищи, которая провоцирует повышение сахара. В такой список запрещенных продуктов входят не только сладости, а и фрукты.

Но далеко не все фрукты повышают сахар, так что мы разобрались, какие фрукты можно есть при диабете разных типов.

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