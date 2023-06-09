Відновлення на високому рівні! Безкоштовна реабілітація для військових у центрах Recovery

В Україні відкрився вже п’ятий інноваційний центр національної мережі RECOVERY. Цей проект втілюють в життя Віктор та Олена Пінчуки. Унікальне та сучасне обладнання, професіоналізм медиків, а ще — бажання військових якнайшвидше повноцінно одужати та знову стати на захист України.

Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery — що слід знати

У свої 22 він вже встиг побувати на найгарячішому Донецькому напрямку. У Збройних Силах Даніїл вже три роки. Надскладне поранення отримав, коли російська протитанкова ракета прицільно влучила в пікап. Даніїл постраждав найбільше — медики не змогли врятувати ногу.

Нині чоловік проходить реабілітацію у щойно створеному центрі Recovery на Дніпропетровщині. Це вже п’ятий такий центр в Україні. До кінця року запрацюють 10 із 12 запланованих таких реабілітаційних закладів по всій країні, щоб поранені військові могли отримати якісну та безкоштовну допомогу недалеко від рідних і свого дому.

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Інноваційне обладнання для фізичної та фізіотерапевтичної реабілітації та мультидисциплінарна команда фахівців — гарантія кваліфікованої допомоги за найвищими міжнародними стандартами.

Ось цей апарат імітує відсутність гравітації та розвантажує суглоби і хребет. Використовувати тренажер можна навіть коли у пацієнта є сильний больовий синдром.

Обладнання комп’ютеризоване, тож вправи пацієнти проходять в ігровій формі. Валерій на реабілітації вже другий тиждень. Військовий отримав поранення під Бахмутом — у нього акубаротравма, уламкові та мінно-вибухові ураження.

Реабілітація в Україні виходить на новий рівень. Щороку тільки через цей центр зможе проходити реабілітацію понад 1700 пацієнтів.

У межах проекту в новому центрі облаштували 20 двомісних палат з санітарними кімнатами, де враховані вимоги інклюзивності. У палатах багатофункціональні ліжка, адаптовані під маломобільних пацієнтів, меблі, є затишні місця для відпочинку, кухня.

Крім фізичної реабілітації, військові проходять повний спектр апаратної фізіотерапії. Нині тут — апарати останнього покоління, які допомагають зменшити медикаментозне навантаження на організм.

Сучасні тренажери і апарати допомагають долати різні функціональні порушення пацієнтів. Вони дозволяють на високому технологічному рівні відновлювати не лише втрачені функції кінцівок, а й ходіння.

Головне завдання проекту Recovery — повернути наших захисників до повноцінного життя, а ще — підняти реабілітаційну галузь в Україні, створити національну мережу реабілітаційних центрів, в яких до кінця року на якісну допомогу можуть розраховувати понад 11 тисяч військових.

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