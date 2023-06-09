Восстановление на высоком уровне! Бесплатная реабилитация для военных в центрах Recovery

В Украине открылся уже пятый инновационный центр национальной сети RECOVERY. Этот проект воплощают в жизнь Виктор и Елена Пинчуки. Уникальное и современное оборудование, профессионализм медиков, а еще желание военных как можно быстрее полноценно выздороветь и снова стать на защиту Украины.

Бесплатная реабилитация военных в центрах Recovery — что нужно знать

В свои 22 он уже успел побывать на самом горячем Донецком направлении. В Вооруженных Силах Даниил уже три года. Сверхсложное ранение получил, когда российская противотанковая ракета прицельно попала в пикап. Даниил пострадал больше всего — медики не смогли спасти ногу.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию в новосозданном центре Recovery в Днепропетровской области. Это уже пятый центр в Украине. До конца года заработают 10 из 12 запланированных реабилитационных учреждений по всей стране, чтобы раненые военные могли получить качественную и бесплатную помощь недалеко от родных и своего дома.

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Инновационное оборудование для физической и физиотерапевтической реабилитации и мультидисциплинарная команда специалистов — гарантия квалифицированной помощи по самым высоким международным стандартам.

Вот этот аппарат имитирует отсутствие гравитации и разгружает суставы и позвоночник. Использовать тренажер можно, даже если у пациента есть сильный болевой синдром.

Оборудование компьютеризировано и упражнения пациенты проходят в игровой форме. Валерий на реабилитации уже вторую неделю. Военный получил ранение под Бахмутом — у него акубаротравма, осколковые и минно-взрывные ранения.

Реабилитация в Украине выходит на новый уровень. Каждый год только через этот центр сможет проходить реабилитацию более 1700 пациентов.

В рамках проекта в новом центре обустроено 20 двухместных палат с санитарными комнатами, где учтены требования инклюзивности. В палатах многофункциональные кровати, адаптированные под маломобильных пациентов, мебель, есть уютные места для отдыха, кухня.

Помимо физической реабилитации, военные проходят полный спектр аппаратной физиотерапии. Сейчас здесь аппараты последнего поколения, которые помогают уменьшить медикаментозную нагрузку на организм.

Современные тренажеры и аппараты помогают преодолевать разные функциональные нарушения пациентов. Они позволяют на высоком технологическом уровне восстанавливать не только утраченные функции конечностей, но и хождение.

Главная задача проекта Recovery — вернуть наших защитников к полноценной жизни, а еще поднять реабилитационную отрасль в Украине, создать национальную сеть реабилитационных центров, в которых до конца года на качественную помощь могут рассчитывать более 11 тысяч военных.

Раньше мы рассказывали, как арт-терапия помогает военным восстанавливаться.

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