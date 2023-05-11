После мин, взрывов или осколков снова почувствовать ноги! Как проходит реабилитация в Луцке

Многие защитники возвращаются с передовой с тяжелыми ранениями. Часто эти травмы оказывают влияние на опорно-двигательный аппарат и неврологию.

Однако после некоторых тяжелых травм все же можно восстановиться и вернуть назад функции здорового тела. В этом нашим защитникам помогают современные методики в луцком центре реабилитации.

За день там принимают более двух с половиной сотни участников боевых действий, переживших тяжелые травмы. Несмотря на большую нагрузку с каждым пациентом, работает группа врачей, которая подбирает раненому индивидуальный курс лечения.

Детальнее о том, как в Луцке возвращают возможность двигаться с помощью новейшей реабилитации — в материале.

Новейшая терапия: как восстанавливают военных

Для всех пациентов здесь применяют современные методы реабилитации, несмотря на сходство травм — к каждому индивидуальный подход. Все, чтобы военный мог быстрее восстановиться.

К сожалению, не всегда полученные травмы позволяют полноценно восстановить все утраченные функции тела. Тогда в центре человека учат жить по-новому.

Мы должны вернуть возможность человеку качественно жить с проблемой. Если нам не удается восстановить функцию, мы пытаемся ее заместить, — говорит руководитель реабилитационного центра Игорь Гнетнев.

Есть много средств, которые помогают пациентам с ограничениями быть максимально самостоятельными. Одной из таких действенных методик является эрготерапия. Для восстановления бытовых навыков в центре обустроена комната обихода.

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Самые тяжелые пациенты

Центр работает уже пятый год. Но травмы, с которыми сейчас возвращаются наши защитники, намного сложнее, чем раньше, а пациентов становится все больше.

В центре открыли стационар на 30 мест для тех, кто не может самостоятельно передвигаться. Одним из самых тяжелых пациентов стационара является Анатолий из Луцка.

Мужчина получил осколочное ранение в голову в аду Бахмута. Он чудом выжил, но теперь прикован к постели и пытается вернуться к привычной жизни.

Чтобы помочь людям с тяжелыми ранеными более качественно — персонал стажируется за границей.

Также здесь планируют закупить современное роботизированное оборудование, которое даст шанс ребятам с определенными ранениями адаптироваться и получить нормальную жизнь в мирное время. Речь идет о лаборатории ходьбы и экзоскелете.

Не только военные: как гражданским попасть на реабилитацию

Кроме участников боевых действий здесь оказывают помощь и гражданским. Сейчас в очереди на реабилитацию около пятидесяти гражданских пациентов.

Реабилитация бесплатна. При наличии направления обратиться за помощью может житель любой области.

А пока в Луцке занимаются реабилитацией, львовские врачи сделали ребенку операцию на мозге в сознании. Как происходила операция и что сейчас с пациентом читай в материале.

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