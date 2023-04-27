Оперували на мозку при свідомості! Як відбувалась операція дитини, що стала першою в історії української медицини

Унікальну для України операцію виконали хірурги дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

На операційному столі львівських нейрохірургів опинився 15-річний Максим Волович з Тернополя. Вісім років він жив з пухлиною в мозку. Весь цей час хлопець страждав від епілептичних нападів.

До судомних нападів Максим був непосидючим хлопчиком, згадує мама Людмила. Відвідував по кілька секцій, захоплювався танцями і мріяв стати чемпіоном. Та з хворобою будь-яка активність несла загрозу нападів.

І всі ці вісім років Максимові ставало лише гірше. Складно говорити, формулювати думки, запам’ятовувати. Проявляти емоції — небезпечно. Бо навіть сміх може спровокувати судоми.

Пухлина за ці роки виросла. Зволікати далі, кажуть нейрохірурги, більше не можна було. Утворення почало тиснути на ділянки, що відповідають за мову і рухи. Була велика загроза паралічу правої половини тіла і зрештою — життю.

Далі тягнути нема куди, наріс набряк навколо, були ознаки того, що ця пухлина добряче тисне на мозок. Тому обов’язково потрібно видаляти, — говорить заввідділення нейрохірургії Михайло Ловга.

Аби не пошкодити важливі ділянки мозку та зберегти хлопцеві здатність говорити і рухатися, видаляти пухлину потрібно було, коли він перебував при свідомості.

Саме так оперують дорослих: будять під час найважливішої частини операції. Однак, в історії вітчизняної медицини жодну дитину так ще не оперували.

Стати першими наважилися у дитячій лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання, а мама Максима не побоялася довіритися львівським лікарям.

Команда нейрохірургів, нейрофізіологів та анестезіологів була готова до нового, хоча жоден з них ще ніколи не пробуджував дитину під час відкритої операції на мозку.

Потрібно було постійно тримати контакт з пацієнтом: не давати заснути, змушувати рухати кінцівками та говорити. Тому перед операцією лікарі дізналися, чим захоплюється Максим, — супергероями та коміксами. Виявилося, що заввідділенням теж не байдужий до історій з вигаданих всесвітів.

Поки видаляли пухлину — хлопець весь час був при свідомості. Після операції рухливість Максима не порушена, а говорить він ще ліпше, ніж до втручання. І хоче віднині все більше речей робити самостійно.

А лікарі задоволені результатами МРТ: залишків пухлини на ньому немає. Післяопераційне спостереження юного пацієнта показало — судоми відступили. Дослідження тканин пухлини теж обнадіює. Вона була доброякісною і її видалення не потребує додаткового лікування. За тиждень після втручання першу дитину в Україні, якій провели операцію з пробудженням, виписали.

У цей день хлопець вперше за багато років дозволив собі багато сміятися — аж до болю в животі. Хоче якнайшвидше побачити друзів, відновитися та нарешті зайнятися спортом.

Як проходила унікальна операція на мозку — дивись у відео:

Та це не перша історична операція, яку провели львівські лікарі. Читай, як у Львові пересадили легені від посмертного донора.

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