Оперировали на мозге в сознании! Как проходила операция ребенка, которая стала первой в истории украинской медицины

Уникальную для Украины операцию провели хирурги детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова.

На операционном столе львовских нейрохирургов оказался 15-летний Максим Волович из Тернополя. Восемь лет он жил с опухолью в мозге. Все это время парень страдал от эпилептических приступов.

До судорожных нападений Максим был непоседливым мальчиком, вспоминает мама Людмила. Посещал несколько секций, увлекался танцами и мечтал стать чемпионом. Но с болезнью любая активность угрожала приступами.

И все эти восемь лет Максиму становилось только хуже. Сложно говорить, формулировать мысли, запоминать. Проявлять эмоции — опасно. Потому что даже смех может спровоцировать судороги.

Опухоль за эти годы выросла. Медлить дальше, говорят нейрохирурги, больше было нельзя. Образование начало давить на участки, отвечающие за язык и движения. Была большая угроза паралича правой половины тела и, наконец, жизни.

Дальше тянуть некуда, нарос отек вокруг, были признаки того, что эта опухоль сильно давит на мозг. Поэтому обязательно нужно удалять, — говорит завотделения нейрохирургии Михаил Ловга.

Чтобы не повредить важные участки мозга и сохранить способность парня говорить и двигаться, удалять опухоль нужно было, когда он находился в сознании.

Именно так оперируют взрослых: будят во время важнейшей части операции. Однако в истории отечественной медицины ни одного ребенка так еще не оперировали.

Стать первыми решились в детской больнице Святого Николая Первого медобъединения, а мама Максима не побоялась довериться львовским врачам.

Команда нейрохирургов, нейрофизиологов и анестезиологов была готова к новому, хотя ни один из них никогда не пробуждал ребенка во время открытой операции на мозге.

Требовалось постоянно держать контакт с пациентом: не давать заснуть, заставлять двигать конечностями и говорить. Поэтому перед операцией врачи узнали, чем увлекается Максим, — супергероями и комиксами. Оказалось, что завотделением тоже не безразличен к историям из вымышленных вселенных.

Пока удаляли опухоль — парень все время был в сознании. После операции подвижность Максима не нарушена, а говорит он еще лучше, чем до вмешательства. И хочет отныне все большее все делать самостоятельно.

А врачи удовлетворены результатами МРТ: остатков опухоли на нем нет. Послеоперационное наблюдение юного пациента показало — судороги отступили. Исследование тканей опухоли тоже обнадеживает. Она была доброкачественной и ее удаление не требует дополнительного лечения. Через неделю после вмешательства первого ребенка в Украине, которому провели операцию с пробуждением, выписали.

В этот день парень впервые за много лет позволил себе много смеяться — до боли в животе. Хочет поскорее увидеть друзей, восстановиться и наконец заняться спортом.

Как проходила уникальная операция на мозге — смотри в видео:

Но это не первая историческая операция, проведенная львовскими врачами. Читай, как во Львове пересадили легкие от посмертного донора.

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