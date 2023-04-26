В операционной раздается песня I want to break free — один день из харьковской больницы, где жизнь на конвейере войны

Ежедневно тысячи людей защищают нашу Украину от врага. Это и военные, и волонтеры, спасатели, медики. Благодаря этим людям над нашим небом до сих пор развевается желто-голубой флаг.

Но стоит помнить, какой ценой они защищают нашу страну. Сегодня мы хотим поделиться историей от региональной журналистки программы Вікна-новини Марии Малевской о работе медиков в харьковской больнице.

Как работает харьковская больница в условиях войны

Продолжается операция на легких военнослужащего. В операционной звучит песня I want to break free музыкальной группы Queen. “Маша, отсос”, — говорит хирург медсестре. Он сосредоточен, всматривается в монитор.

Тем временем к журналистке подходит Антон. Он из Башкировки, это военный городок в Чугуеве. Первые ракеты прилетели именно туда утром 24 февраля.

Он одет в серый медицинский костюм и подносит к носу Марии банку с кровью, чтобы показать, как много. Антон говорит, что именно он здесь главный человек, поскольку может быстро отмыть кровь с пола между операциями.

Операция длится недолго. Сразу же вторая, третья. Конвейер.

На другом этаже в палате лежит Максим. Мужчину днем ранее эвакуировали из Бахмута с обломками в ноге. Журналистка сделала Максиму комплимент о красивом прикарпатском произношении, которое она слышала в селе, где полгода жили ее родители. А тот признался, что родился и до 18 лет жил в Сибири, а его родная сестра говорит, что Украину обстреливает НАТО.

На вопрос Марии, из чего сейчас по ним стреляют в Бахмуте, парень отвечает, что из всего, кроме подводных лодок.

Малевская снова вернулась в операционную. Там замечает побитое осколками окно от августовских обстрелов и монитор какого-то дорогого медоборудования, который вынесли подальше от окон в коридор — тоже с трещиной от осколков. Хирург собирает осколки на бумажки у себя на подоконнике.

В операционную привозят нового пациента, которому надо в челюсть вставлять пластину. Тем временем в Харькове звучит сигнал воздушной тревоги, а по рациям врачей передают информацию об угрозе ракетных ударов. Несмотря на это, операция продолжается.

Читай интервью Маси Найема, где он высказывает свое мнение о том, нужно ли военным возвращаться на фронт после ранения.

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