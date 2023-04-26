Война в Украине

Стоит или нет? Маси Найем о том, нужно ли военным возвращаться на фронт после ранения

Диана Просяник, практикант сайта 26 апреля 2023, 13:00
Маси Найем
Фото: Facebook

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