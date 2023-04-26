Стоит или нет? Маси Найем о том, нужно ли военным возвращаться на фронт после ранения

Нередко военные, получившие ранения, стремятся как можно скорее выздороветь и снова взять в руки оружие. Но действительно ли стоит это делать? Свое мнение по этому поводу высказал военнослужащий и адвокат Маси Найем в интервью изданию NV.

Нужно ли военным возвращаться на фронт после ранения

Маси Найем отмечает, что большинство военных стремятся как можно скорее вернуться воевать, но он не советовал бы всем так делать.

Военнослужащий вспоминает, как его товарищ, украинский военный и лидер движения Гонор Сергей Филимонов, был ранен дважды. После первого случая он уже через неделю решил возвращаться на войну.

Он действительно молодец, это пример для меня. Если человек действительно может быть полезным — это хорошая история, это правильно, — говорит Найем.

И добавляет: необходимо понимать, что психоэмоциональное состояние человека, принимающего такое решение, может быть не всегда адекватным.

Найем считает, что после полученного ранения очень важно, чтобы военный вылечился, отдохнул и только после этого принимал решение, возвращаться на фронт или нет.

Иногда бывает, что бойцам после получения тяжелых ранений сложно приспособиться к повседневной жизни. Но в этом им могут помочь родные люди.

По мнению адвоката, многое зависит от близких и родственников, которые помогут бойцу найти новый смысл, посмотреть на возможности и на стремления, отыскать то, что человеку действительно интересно, то, чего он хочет и в чем раньше, возможно, себе отказывал.

Найем отмечает, что нужно быть терпимыми и более чувствительными к потребностям раненых. Это очень поможет. И главное — относиться к ним на равных.

Вернется ли Маси Найем на войну

По-пацански скажу — да, — отвечает на этот вопрос мужчина.

И добавляет: если говорить о более взвешенном и взрослом решении, то необходимо понимать, с какой целью ты хочешь вернуться.

— Если ты хочешь снимать видосики — нет. Для того чтобы быть эффективным для победы Украины? То я понимаю, что я в кризисной ситуации могу быть проблемой для подразделения. У меня один глаз, я не всегда нормально вижу, — говорит Маси Найем.

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