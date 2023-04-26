Путешествовал по Руанде, но таких ранений не видел — мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев

35 уникальных операций в Ивано-Франковске провели совместно американские, канадские и украинские хирурги. Ведущие мировые специалисты работали вместе, чтобы вернуть лицо травмированным войной военным и гражданским. С украинскими медиками они делятся знаниями и опытом.

Военный 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Денис Миронов получил в начале войны три пулевых ранения. После 7 месяцев лечения в Испании приехал в Ивано-Франковск на реконструкцию щеки и носа. Он планирует вернуться в строй через месяц.

Я участвовал в других миссиях во многих странах. Путешествовал по Руанде после геноцида, но я не видел таких ранений, как в Украине, — рассказывает пластический и реконструктивный хирург Энтони Бриссет.

Для врачей из других уголков Украины проводили онлайн-трансляцию, потому что нужно не только оперировать, но и правильно ухаживать за травмированными войной пациентами.

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