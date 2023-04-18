Люди

Стать на свои ноги без костылей, кресел колесных и ходунков! В Украине впервые провели новый вид протезирования — остеоинтеграцию

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 18 апреля 2023, 20:00
Остеоінтеграція: новий вид протезування вже в Україні

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