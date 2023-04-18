Стать на свои ноги без костылей, кресел колесных и ходунков! В Украине впервые провели новый вид протезирования — остеоинтеграцию

Новая технология протезирования ног уже в Украине! Остеоинтеграция — методика, по которой прямо в кость пациента вживляют имплант и впоследствии крепят к нему искусственную конечность.

Такое протезирование имеет два преимущества: чувствительность и функциональность. Первую такую операцию на днях провели во Львове, в Национальном реабилитационном центре Незламні.

Овладеть новым направлением протезирования украинским врачам взялся помочь один из ведущих специалистов в мире — австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. Первым пациентом стал ветеран российско-украинской войны Игорь Крупнов, который снова мечтает бегать марафоны.

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Мужчине — 56 лет, он говорит, что хочет просто стать на свои ноги, без костылей, кресел колесных и ходунков.

Мечтает снова бегать марафоны

Игорь имел опыт войны в Афганистане, когда началось полномасштабное вторжение, добровольцем пошел в военкомат. Осенью машина, в которой Игорь ехал с собратьями, наехала на мину. Военный вспоминает, что очнулся только на четвертый или пятый день, когда его эвакуировали во Львов.

— Очень радовался, что я жив. Грустно было, когда узнал, что комбат погиб, — делится мужчина. Тогда он также узнал, что потерял две ноги, а раньше, в 2016 году, бегал марафон.

Он мечтал в свои 60 пробежать полумарафон. Война хоть и скорректировала планы, но мечты не лишила. Надежду пробежать марафон ему дает новый вид протезирования.

Об остеоинтеграции

Ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис говорит, что остеоинтеграция позволяет человеку ощущать и различать поверхности. Например, трава будет ощущаться мягче. Также можно почувствовать, если наступил на кабель или что-нибудь другое.

По принципу остеоинтеграции протезы устанавливаются, как зубные импланты.

Врач говорит, что операция была не из легких, учитывая травмы пациента и их тяжесть. На следующий день Игорю доделывали протез. Он шутит:

— Будто на шиномонтаже машине колеса меняют.

Впервые за пять месяцев мужчине удалось встать на ноги. Он чувствовал свои ноги и пол.

Во время своего визита в Украину Муньед Аль Мудерис должен установить три таких протеза, но главная задача — научить украинских врачей делать это самостоятельно.

Ранее мы рассказывали историю Игоря Крупнова. Мужчина поделился, как воевал в Афганистане. Впервые он подорвался на мине именно там. Потом он основал бизнес и занимался любимыми делами, пока не наступил самый ужасный день. Игорь рассказал о сложной травме и реабилитации после ампутации.

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