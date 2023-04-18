Стати на свої ноги без милиць, крісел колісних та ходунків! В Україні вперше провели новий вид протезування — остеоінтеграцію

Нова технологія протезування ніг уже в Україні! Остеоінтеграція — методика, за якою просто в кістку пацієнта вживляють імплант і згодом кріплять до нього штучну кінцівку.

Таке протезування має дві переваги: чутливість і функціональність. Першу таку операцію днями провели у Львові, у Національному реабілітаційному центрі Незламні.

Опанувати новий напрям протезування українським лікарям взявся допомогти один із провідних спеціалістів у світі — австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. Першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни Ігор Крупнов, який знову хоче бігати марафони.

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Чоловіку 56 років. Він каже, що хоче просто стати на свої ноги, без милиць, крісел колісних та ходунків.

Мріє знову бігати марафони

Ігор мав досвід війни в Афганістані. Коли почалося повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов до військкомату. Восени машина, в якій Ігор їхав з побратимами, наїхала на міну. Військовий згадує, що прийшов до тями лише на четвертий чи п’ятий день, коли його евакуювали до Львова.

— Дуже радів, що я живий. Сумно було, коли дізнався, що комбат загинув, — ділиться чоловік. Тоді він також довідався, що втратив дві ноги, а раніше, у 2016 році, бігав марафон.

Він мріяв у свої 60 пробігти півмарафон. Війна хоч і скорегувала плани, але мрії не позбавила. Надію пробігти марафон йому дає новий вид протезування.

Про остеоінтеграцію

Ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс каже, що остеоінтеграція дозволяє людині відчувати та розрізняти поверхні. Наприклад, трава відчуватиметься м’якше. Також можна відчути, якщо наступив на кабель чи щось інше.

За принципом остеоінтеграції, протези встановлюються, як зубні імпланти.

Лікар каже, що операція була не з легких, зважаючи на травми пацієнта та їхню важкість. Наступного дня Ігорю доробляли протез. Він жартує:

— Ніби на шиномонтажі автівці колеса міняють.

Вперше за п’ять місяців чоловіку вдалося стати на ноги. Він відчував свої ноги та підлогу.

Під час свого візиту до України Муньєд Аль Мудеріс має встановити три такі протези, але головне завдання — навчити українських лікарів робити це самостійно.

Раніше ми розповідали історію Ігоря Крупнова. Чоловік поділився, як воював в Афганістані. Вперше він підірвався на міні саме там. Потім він заснував бізнес та займався улюбленими справами, поки не настав найжахливіший день. Ігор розповів про складну травму та реабілітацію після ампутації.

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