Розповіді

Втратив ноги, але мріє знову пробігти марафон! Історія українського захисника, який надихає своєю жагою до життя

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 10 Лютого 2023, 20:00
Ігор Крупнов
Фото: Pexels

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