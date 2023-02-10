Втратив ноги, але мріє знову пробігти марафон! Історія українського захисника, який надихає своєю жагою до життя

Він уперше підірвався на міні майже 40 років тому, коли воював в Афганістані. Вдруге — в листопаді на Херсонщині. Капітан Збройних сил України Ігор Крупнов утратив обидві ноги після того, як його з побратимами авто наїхало на міни.

Кілька місяців чоловік провів на лікарняному ліжку, переніс декілька операцій, сепсис і важке відновлення, але попри все не втратив бажання до життя.

Ігорю 57 років. До повномасштабного вторгнення чоловік займався бізнесом, та після 24 лютого, щойно вивіз дружину, пішов до військкомату.

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Досвід у чоловіка вже був, адже Ігор воював в Афганістані. Тоді служив у підрозділі спецпризначення.

Але там була зовсім інша війна, зовсім інші завдання. Окопи ми взагалі не рили і цю науку пізнавали вже зараз.

У листопаді Ігор з товаришами воював на Херсонщині. Коли поверталися з завдання, їхня машина наїхала на дві протитанкові міни.

Внаслідок цього машина підлетіла, приземлилась на дах та почала горіти. Як говорить чоловік, йому пощастило, що двері відкрились і побратими, які їхали позаду, змогли витягнути його та врятувати життя.

Однак, на жаль, тоді загинув комбат, а Ігор з побратимом отримали важкі травми. Чоловік прийшов до тями лише на п’яту добу, коли його евакуйовували до Львова.

У перший же день Ігоря привезли одразу в операційну, де зробили першу ампутацію.

Друга нога ще залишалася, але з’ясувалося потім, що вона нефункціональна і потрібна друга ампутація, — розповідає Ігор.

Чоловіку ампутували дві ноги нижче колін. Та окрім цього йому загрожувала ще й втрата коліна.

Але, згадує керівник напрямку хірургії Національного центру Незламні Гнат Герич, тоді вдалося зробити складну реконструктивну операцію, встановити пластини для фіксації. Пацієнту було виконано ортопластичну ампутацію під протезування.

Після операції в Ігоря стався сепсис, він пережив важкий період відновлення. Зараз чоловік щоденно проходить реабілітацію та укріплює м’язи. Фахівці відзначають успіхи пацієнта та говорять, що він дуже активний у залі на тренуваннях і не забуває про прогулянки.

Це вже це надзвичайна активність, яка і провокує апетит, і покращує його сон. Тобто це дуже йому допомагає, — додає фізична терапевтка Національного центру Незламні Роксоляна Шміло.

Разом з фізичною реабілітацією пацієнт отримує і психологічну допомогу. Ігор говорить, що вдається пропрацьовувати з фахівцем ті моменти, які турбують і з якими сам не може справлятись.

Завдяки цій підтримці теж вдається тримати себе в нормальному душевному стані.

За кілька тижнів Ігоря чекає протезування. Медики розглядають два варіанти сучасних протезів. Один з них — остоінтегруючий протез, який встановлюється в суглоб.

Або ж так звані карбонові протези, які є надлегкими та навіть дають змогу пацієнтам грати в футбол і займатися спортом.

Спорт для Ігоря дуже важливий. У 2018 він пробіг марафон — 42 км. Тож і нині налаштовує себе на активний спосіб життя з протезами та сподівається, що зможе пробігти новий марафон після одужання.

Можливо, навіть до бігу повернуся, якщо коліна витримають ці навантаження. А якщо ні, то на велосипед пересяду, так що буде ще багато цікавого.

Також Ігор хоче повернутися до роботи і ще, як раніше, вирощувати квіти на дачі.

Пройшов схожий шлях і Віталій Бакрава. Зараз чоловік відновлюється і крок за кроком знову вчиться ходити. Читай історію мужнього шляху українського захисника до протезування.

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Головне фото: Львівська міська рада