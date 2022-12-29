Смерті не так боявся, як кінцівку втратити! Історія мужнього шляху українського захисника до протезування

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Даніела Долотова, редакторка сайту Марія Бондар 29 Грудня 2022, 19:00
Історія українського захисника
Фото: Pexels

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