Смерті не так боявся, як кінцівку втратити! Історія мужнього шляху українського захисника до протезування

Він крок за кроком знову вчиться ходити. Це зробила з ним не якась раптова хвороба, а захворювання, що вже століттями мучить увесь світ, і ім’я йому — російський імперіалізм.

А ще якщо точніше говорити, то його засоби — снаряди, що пронизують український простір ось уже вісім років та понад 300 днів. Один з них і понівечив незламне тіло бійця Віталія Бакрава з Чернівців.

Він з березня на фронті. Пішов у добровольчий батальйон ще до повномасштабного вторгнення Росії. До підготовки, каже, й зброї в руках не тримав, але сміливо почав вчитись, щоб захищати свою країну…

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Чоловік виконував свої бойові задачі під час наступальної операції на сході України, коли поряд із ним розірвався протитанковий снаряд. Уламки пронизали обидві ноги.

Близько 30 хвилин боєць пробув в окопі, навіть без турнікета. Тоді після танкового обстрілу піхота противника одразу намагалися йти у прорив. Наші військові давали гідну відсіч.

Потім чоловіку надали першу медичну допомогу, за ним виїхало авто з місця дислокації роти. Попереду була ще година транспортування… Швидше можливості перевезти бійця не було, тому що йшов запеклий бій з супротивником.

Пізніше лікарям, попри всі намагання, так і не вдалось врятувати праву ногу військового. Однак надія все ж таки колись підвестись на ноги залишалась, тому Віталія спочатку спробували відправити у Латвію на протезування.

Процес трохи затягнувся, тому найкращим рішенням на той час було повернутись в Україну та звернутись до Національного центру Незламні, що дислокується у Львові та надає комплексну допомогу пацієнтам, як хірургічну, так і психологічну. Тож чоловік відправився у лікарню Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова.

Цього разу, на диво, вдалось отримувати швидко комплексну допомогу, тому Віталій почав відновлювальні тренування. Загалом разом з виготовленням протеза процес має зайняти близько трьох тижнів.

А також чоловік ділиться, що не втрачає віри у власні сили та в те, що все можливо. Психологічно, запевняє, справляється добре.

З цим можна нормально жити. Просто є якісь напряжні моменти.

Так, він ще вчиться ходити з протезом, каже, що складно уявити, як це бути без милиць, але певен, що скоро все стане краще.

Хоча зізнається, що спочатку мав побоювання.

Смерті не так боявся, як кінцівку втратити.

Але зараз розуміє, що життя продовжується та радить усім, хто постраждав від війни, звертатися якнайшвидше по допомогу.

Чоловік позитивно налаштований і з високою мотивацією проходить реабілітаційні тренування.

Віталій ділиться, що ще потрібно довго вчитись ходити та чимало тренуватись. Крім того, чимала доля успіху залежить і від старань лікарів, від того, яким буде протезування та навчання користуватись новою частиною тіла.

Якщо так, то можна навчитися ходити, жити з цим, нічого страшного тут немає.

– Пацієнти з надважкими травмами, які потребують дуже складні реконструктивні операції, в яких бере участь мультидисциплінарна команда. Тобто це фахівці з різних сфер – і травматологи, і хірурги, і мікрохірурги, пластичні хірурги, і комбустиологи – тобто хірурги які займаються опіками.

Також для адекватної і якісної допомоги цим пацієнтам в команду входять і лікарі-психіатри, також входять лікарі-реабілітологи. Вони розпочинають реабілітацію одразу після операційного втручання.

Коли пацієнт позбавляється вже хірургічних проблем, він переводиться в спеціалізоване реабілітаційне відділення, де проводить повноцінну реабілітацію, — розповідає завідувач другого хірургічного відділення лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич.

Протезувань стає більше, зокрема завдяки благодійним ініціативам українського бізнесу.

Так, один із цільових зборів проекту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було передано на потреби лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова.

Завдяки цьому ще більше людей зможуть отримати кваліфіковану допомогу та реабілітацію після протезування.

Vulkan Casino фіксує щонайменше 1% з кожного виграшу і передає на благодійність з власних коштів. Ігрові перемоги користувачів перетворюються на психологічну допомогу для постраждалих від російської агресії, протези, пункти обігріву, реконструкцію будівель і відбудову інфраструктури тощо.

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Матеріал створено за підтримки ліцензійного казино Vulkan Casino в рамках реалізації благодійного проекту Запалюй вогонь перемоги.

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