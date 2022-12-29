Смерти не так боялся, как конечность потерять! История мужественного пути украинского защитника к протезированию

Он шаг за шагом снова учится ходить. Это сделала с ним не какая-то внезапная болезнь, а заболевание, уже столетиями мучающее весь мир, и имя ему — российский империализм.

А если точнее говорить, то его средства — снаряды, пронизывающие украинское пространство вот уже восемь лет и более 300 дней. Один из них и изранил несокрушимое тело бойца Виталия Бакрава из Черновцов.

Он с марта на фронте. Ушел в добровольческий батальон еще до полномасштабного вторжения России. До подготовки, говорит, оружия в руках не держал, но смело начал учиться, чтобы защищать свою страну…

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Мужчина выполнял свои боевые задачи во время наступательной операции на востоке Украины, когда рядом с ним разорвался противотанковый снаряд. Обломки пронзили обе ноги.

Около 30 минут боец пробыл в окопе даже без турникета. Тогда после танковых обстрелов пехота противника сразу пытались идти в прорыв. Наши военные давали достойный отпор.

Затем мужчине оказали первую медицинскую помощь, за ним выехал автомобиль с места дислокации роты. Впереди был еще час транспортировки… Быстрее возможности перевезти бойца не было, потому что шел бой с противником.

Позже врачам, несмотря на все попытки, так и не удалось спасти правую ногу военного. Однако надежда все же когда-то подняться на ноги оставалась, поэтому Виталия сначала попытались отправить в Латвию на протезирование.

Процесс немного затянулся, поэтому лучшим решением в то время было вернуться в Украину и обратиться в Национальный центр Незламні, который дислоцируется во Львове и оказывает комплексную помощь пациентам, как хирургической, так и психологической. Мужчина отправился в больницу Святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова.

На этот раз удалось получать быстро комплексную помощь, поэтому Виталий начал возобновляемые тренировки. В общей сложности вместе с изготовлением протеза процесс должен занять около трех недель.

А также мужчина делится, что не теряет веру в свои силы и в то, что все возможно. Психологически, уверяет, справляется хорошо.

С этим можно нормально жить. Просто есть какие-то напряженные моменты.

Да, он еще учится ходить с протезом, говорит, что сложно представить, как это быть без костылей, но уверен, что скоро все станет лучше.

Хотя признается, что сначала опасался.

Смерти не так боялся, как потерять конечность.

Но сейчас понимает, что жизнь продолжается и советует всем, кто пострадал от войны, как можно скорее обращаться за помощью.

Мужчина положительно настроен и с высокой мотивацией проходит реабилитационные тренировки.

Виталий делится, что еще нужно долго учиться ходить и много тренироваться. Кроме того, большая судьба успеха зависит и от стараний врачей, от того, каким будет протезирование и обучение пользоваться новой частью тела.

Если да, то можно научиться ходить, жить с этим, ничего страшного здесь нет.

— Пациенты с тяжелыми травмами, требующие очень сложные реконструктивные операции, в которых принимает участие мультидисциплинарная команда. То есть это специалисты из разных сфер – и травматологи, и хирурги, и микрохирурги, пластические хирурги, и комбустиологи – то есть занимающиеся ожогами хирурги.

Также для адекватной и качественной помощи этим пациентам в команду входят и врачи-психиатры, также входят врачи-реабилитологи. Они начинают реабилитацию сразу после операционного вмешательства.

Когда пациент избавляется от хирургических проблем, он переводится в специализированное реабилитационное отделение, где проводит полноценную реабилитацию, — рассказывает заведующий вторым хирургическим отделением больницы Святого Пантелеймона Игнат Герич.

Протезирований становится больше, в частности, благодаря благотворительным инициативам украинского бизнеса.

Так, одно из целевых собраний проекта Запалюй вогонь перемоги от Vulkan Casino было передано на нужды больницы Святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова.

Благодаря этому, еще больше людей смогут получить квалифицированную помощь и реабилитацию после протезирования.

Vulkan Casino фиксирует по меньшей мере 1% от каждого выигрыша и передает на благотворительность из собственных средств. Игровые победы пользователей превращаются в психологическую помощь для пострадавших от российской агрессии, протезы, пункты обогрева, реконструкцию зданий и восстановление инфраструктуры.

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Материал создан при поддержке лицензионного казино Vulkan Casino в рамках реализации благотворительного проекта Запалюй вогонь перемоги.

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