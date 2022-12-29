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Смерти не так боялся, как конечность потерять! История мужественного пути украинского защитника к протезированию

Даниэла Долотова, редактор сайта Мария Бондар 29 декабря 2022, 19:00
Історія українського захисника
Фото: Pexels

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