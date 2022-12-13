Бессильный(-ая) после пережитого? Что нужно знать о реактивной депрессии и ее лечении

За период полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы пережили горе потери. Кто-то потерял дом, родных, друзей или знакомых. Кто-то пережил самые ужасные моменты под оккупацией.

От всех негативных пережитых событий наша психика страдает. У каждого человека может быть разная реакция на стресс. Иногда может развиться реактивная депрессия.

Вікна поговорили с кризисным психологом горячей линии психологической поддержки Запорука Ольгой Косяк о реактивной депрессии: как она возникает, чем опасна и как лечится.

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Что такое реактивная депрессия

Ольга объясняет, что реактивная депрессия возникает как реакция на резко негативные события, происходящие в жизни.

— Если человек пережил потерю, произошло ли большое изменение в жизни, или ему угрожала опасность, может возникнуть реактивная депрессия, — говорит эксперт.

А клиническая депрессия может возникнуть без большого стресса или изменений, — отмечает психолог.

По ее словам, реактивная депрессия может возникнуть и из-за пережитых хороших событий.

— Этот вид депрессии может начаться с одного до шести месяцев после пережитого события.

Иногда через месяц может появиться апатия, перепады настроения, нехватка сил, энергии, нарушение сна, — подчеркивает психолог.

Это состояние могут диагностироваться психиатры. Психолог или психотерапевт может заподозрить подобное расстройство и направить на консультацию к специалисту. Лечится реактивная депрессия подобно клинической, то есть с участием врача психиатра.

Чем опасна реактивная депрессия

Ольга Косяк рассказывает, что реактивная депрессия опасна тем, что можно упустить момент ее наступления. Симптомы могут восприниматься как реакция на горе.

— Окружение может не воспринимать подавленное состояние человека как опасное.

Поэтому реактивную депрессию можно пропустить, на стадии когда справиться с ней легче всего.

Как не пропустить реактивную депрессию

Эксперт говорит, что человек сам может заметить первые признаки.

— Трудно встать утром из-за нехватки сил, а вечером — трудно уснуть. Возможны тревожные мысли перед сном, которые мешают уснуть. Нет ощущения, что отдохнул(-а). Плохой аппетит или переедание, — говорит эксперт.

Также во время этого состояния трудно или невозможно получить от чего-нибудь удовольствие и расслабиться. Те вещи и действия, которые радовали раньше, не имеют такого эффекта. Человек, как правило, мало общается или изолируется от друзей.

Если перечисленные признаки депрессии продолжаются месяц и им предшествовало стрессовое событие, стоит задуматься, не реактивная ли это депрессия.

— Друзьям и родным следует обратить внимание именно на смену режима (слишком позднее засыпание) и подавленное настроение, нехватку энергии.

Например, если это студент(-ка), он (она) может делать только самые важные вещи, например учеба или “отбывание” пар. У него (нее) исчезли заинтересованности или хобби, он (она) имеет мало общения с окружающими людьми.

Стоит сообщить человеку, что ты заметил(-а) изменения и тебе кажется, что стоит обратиться за помощью. Если человек этого хочет, ты можешь помочь.

Лечение реактивной депрессии

Когда человек приходит на консультацию к психологу или психотерапевту, и специалист имеет подозрение на реактивную депрессию, тогда рекомендует обратиться к психиатру.

Это работает вместе: медикаментозное лечение вместе с психологической поддержкой. Психолог работает со стрессовым событием, спровоцировавшим депрессию.

— Если мы говорим о реактивной депрессии, то медикаментозного лечения не следует избегать. Желательно, чтобы это была и поддерживающая терапия, и препараты вместе, тогда мы можем ожидать устойчивого улучшения состояния, — рассказывает Ольга.

Она добавляет, что следует учитывать тяжесть симптомов. Их, как правило, учитывает психиатр. Может быть и такое, что врач назначит только психотерапию.

Эксперт отмечает, что сама терапия не должна быть бесплатной. Бесплатным может быть только кризисное консультирование.

— В рамках кризисного консультирования могут быть проведены пять консультаций. Этим занимается кризисный психолог.

Например, на горячей линии психологической поддержки Запорука есть квалифицированные консультанты, которые могут помочь, — делится Ольга.

Горячая линия фонда Запорука оказывает бесплатную психологическую поддержку. Надо оставить запрос, о чем хочешь пообщаться со специалистом, и отметить, когда лучше с тобой связаться.

Номера телефонов:

из Украины 0 800 4000 23;

из-за границы +38 050 493 03 07.

Также Ольга Косяк рассказала, что реактивная депрессия может возникнуть повторно.

— Если человек уже однажды так отреагировал на стрессовое событие, это может повториться. Клиент уже может знать, что имеет такую реакцию на что-то грандиозное, и понимать алгоритм, за которым обращаться за помощью, — говорит эксперт.

Случай с практики

На горячую линию психологической поддержки обратилась женщина 38 лет. Она имела жалобы, отвечавшие диагностическим критериям реактивной депрессии. Кризисный консультант перенаправил клиента к психиатру, который тоже консультирует на горячей линии Запорука.

Психиатр диагностировал реактивную депрессию и выписал лечение. Кризисное консультирование продолжилось уже с приемом лекарства.

— Клиентке объяснили природу ее состояния и предоставили рекомендации по восстановлению ее режима сна. Также удалось составить гибкий план, как выйти из личной жизненной ситуации, в которой она оказалась.

Стабилизация эмоционально психологического состояния наступила на третью неделю приема медикаментов и сопровождения кризисного психолога. Ей рекомендовали продолжить сотрудничать со специалистом, — поделилась Ольга.

Бесплатных консультаций становится больше, в том числе благодаря благотворительным инициативам украинского бизнеса.

Так, одно из целевых собраний проекта Запалюй вогонь перемоги от Vulkan Casino было передано на нужды БФ Залог и потрачено на оплату 1000 консультаций в онлайн и офлайн форматах.

Благодаря этому еще большее количество людей смогут получить квалифицированную психологическую помощь на безвозмездной основе.

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