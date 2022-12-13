Безсилий(-а) після пережитого? Що потрібно знати про реактивну депресію та її лікування

За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців пережили горе втрати. Хтось втратив дім, рідних, друзів чи знайомих. Хтось пережив найжахливіші моменти під окупацією.

Від усіх негативних пережитих подій наша психіка страждає. У кожної людини може бути різна реакція на стрес. Інколи може розвинутися реактивна депресія.

Вікна поговорили з кризовою психологинею гарячої лінії психологічної підтримки Запорука Ольгою Косяк про реактивну депресію: як вона виникає, чим небезпечна та як лікується.

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Що таке реактивна депресія

Ольга пояснює, що реактивна депресія виникає як реакція на різко негативні події, що трапляються в житті.

— Якщо людина пережила втрату чи відбулася велика зміна в житті, або їй загрожувала небезпека, може виникнути реактивна депресія, — каже експертка.

Натомість клінічна депресія може виникнути без великого стресу чи змін, — наголошує психологиня.

За її словами, реактивна депресія може виникнути й через пережиті хороші події.

— Цей вид депресії може початися від одного до шести місяців після пережитої події.

Іноді через місяць може з’явитися апатія, перепади настрою, нестача сил, енергії, порушення сну, — підкреслює психологиня.

Цей стан можуть діагностувати психіатри. Психолог чи психотерапевт може запідозрити подібний розлад та направити на консультацію до спеціаліста. Лікується реактивна депресія подібно до клінічної, тобто за участю лікаря психіатра.

Чим небезпечна реактивна депресія

Ольга Косяк розповідає, що реактивна депресія небезпечна тим, що можна проґавити момент її настання. Симптоми можуть сприймати як реакцію на горе.

— Оточення може не сприймати пригнічений стан людини як небезпечний.

Тому реактивну депресію можна пропустити, на стадії коли справитися з нею найлегше.

Як не пропустити реактивну депресію

Експертка каже, що людина сама може помітити перші ознаки.

— Важко встати вранці через брак сил, а ввечері — важко заснути. Можуть бути тривожні думки перед сном, які заважають заснути. Немає відчуття, що відпочили. Поганий апетит або переїдання, — каже експертка.

Також під час цього стану важко або неможливо отримати від чогось задоволення і розслабитись. Ті речі та дії, які радували раніше, тепер не мають такого ефекту. Людина, як правило, мало спілкується чи ізолюється від друзів.

Якщо перелічені ознаки депресії продовжуються місяць і їм передувала стресова подія, варто замислитися, чи це не реактивна депресія.

— Друзям та рідним слід звернути увагу саме на зміну режиму (надто пізнє засинання) та пригнічений настрій, брак енергії.

Наприклад, якщо це студент(-ка), він (вона) може робити лише найважливіші речі, як-от навчання чи “відбування” пар. У нього (неї) зникли зацікавленості чи хобі, він (вона) має мало спілкування з оточенням.

Варто повідомити людині, що ти помітив(-ла) зміни і тобі здається, що варто звернутись за допомогою. Якщо людина того хоче, ти можеш допомогти.

Лікування реактивної депресії

Коли людина приходить на консультацію до психолога чи психотерапевта, і спеціаліст має підозру на реактивну депресію, тоді рекомендує звернутись до психіатра.

Це працює разом: медикаментозне лікування разом з психологічною підтримкою. Психолог працює зі стресовою подією, що спровокувала депресію.

— Якщо ми говоримо про реактивну депресію, то медикаментозного лікування не потрібно уникати. Бажано, щоб це була і підтримувальна терапія, і препарати разом, тоді ми можемо очікувати стійкого поліпшення стану, — розповідає Ольга.

Вона додає, що треба враховувати тяжкість симптомів. Їх, як правило, враховує психіатр. Може бути й таке, що лікар назначить тільки психотерапію.

Експертка зазначає, що сама терапія не має бути безплатною. Безоплатним є лише кризове консультування.

— У рамках кризового консультування може бути проведено п’ять консультацій. Цим займається кризовий психолог.

Наприклад, на гарячій лінії психологічної підтримки Запорука, є кваліфіковані консультанти, які можуть допомогти, — ділиться Ольга.

Гаряча лінія фонду Запорука надає безплатну психологічну підтримку. Треба залишити запит, про що саме хочеш поспілкуватися з фахівцем, та зазначити, коли краще з тобою зв’язатися.

Номери телефонів:

з України 0 800 4000 23;

з-за кордону +38 050 493 03 07.

Також Ольга Косяк розповіла, що реактивна депресія може виникнути повторно.

— Якщо людина вже один раз так відреагувала на стресову подію, то це може повторитись. Клієнт вже може знати, що має таку реакцію на щось грандіозне, і розуміти алгоритм, за яким звертатись за допомогою, — каже експертка.

Випадок із практики

На гарячу лінію психологічної підтримки звернулася жінка 38 років. Вона мала скарги, які відповідали діагностичним критеріям реактивної депресії. Кризовий консультант перенаправив клієнта до психіатра, який теж консультує на гарячій лінії Запорука.

Психіатр діагностував реактивну депресію та виписав лікування. Кризове консультування продовжилось вже з прийманням ліків.

— Клієнтці пояснили природу її стану та надали рекомендації щодо відновлення її режиму сну. Також вдалось скласти гнучкий план, як вийти з тієї особистої життєвої ситуації, в якій вона опинилася.

Стабілізація емоційно психологічного стану наступило на третій тиждень приймання медикаментів і супроводу кризового психолога. Їй рекомендували продовжити співпрацювати зі спеціалістом, — поділилася Ольга.

Безкоштовних консультацій стає більше в тому числі завдяки благодійним ініціативам українського бізнесу.

Так, один з цільових зборів проекту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було передано на потреби БФ Запорука і витрачено на оплату 1000 консультацій в онлайні та офлайні.

Завдяки цьому ще більше людей зможуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу на безоплатній основі.

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