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Потерял ноги, но мечтает снова пробежать марафон! История украинского защитника, вдохновляющего своей жаждой жизни

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 10 февраля 2023, 20:00
Ігор Крупнов
Фото: Pexels

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