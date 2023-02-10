Потерял ноги, но мечтает снова пробежать марафон! История украинского защитника, вдохновляющего своей жаждой жизни

Он впервые подорвался на мине почти 40 лет назад, когда воевал в Афганистане. Второй раз — в ноябре в Херсонской области. Капитан Вооруженных сил Украины Игорь Крупнов потерял обе ноги после того, как его с собратьями авто наехало на мины.

Несколько месяцев мужчина провел на больничной койке, перенес несколько операций, сепсис и тяжелое восстановление, но несмотря ни на что не потерял желание к жизни.

Игорю 57 лет. До полномасштабного вторжения мужчина занимался бизнесом, но после 24 февраля, как только вывез жену, пошел в военкомат.

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Опыт у мужчины уже был, ведь Игорь воевал в Афганистане. Тогда служил в подразделении спецназа.

Но там была совсем другая война, совсем другие задачи. Окопы мы вообще не рыли и эту науку познавали уже сейчас.

В ноябре Игорь с товарищами воевал в Херсонской области. Когда возвращались с задачи, их машина наехала на две противотанковые мины.

В результате машина подлетела, приземлилась на крышу и начала гореть. Как говорит мужчина, ему повезло, что дверь открылась и собратья, которые ехали сзади, смогли вытащить его и спасти жизнь.

Однако, к сожалению, тогда погиб комбат, а Игорь с собратьями получили тяжелые травмы. Мужчина пришел в себя только на пятые сутки, когда его эвакуировали во Львов.

В первый день Игоря привезли сразу в операционную, где сделали первую ампутацию.

Вторая нога еще оставалась, но потом выяснилось, что она нефункциональна и нужна вторая ампутация, — рассказывает Игорь.

Мужчине ампутировали две ноги ниже колен. Кроме того, ему грозила еще и потеря колена.

Но, как вспоминает руководитель направления хирургии Национального центра Несокрушимый Игнат Герич, тогда удалось сделать сложную реконструктивную операцию, установить пластины для фиксации. Таким образом, пациенту была выполнена ортопластическая ампутация под протезирование.

После операции у Игоря произошел сепсис, он пережил тяжелый период восстановления. Сейчас мужчина ежедневно проходит реабилитацию и укрепляет мышцы. Специалисты отмечают успехи пациента и говорят, что он очень активен в зале на тренировках и не забывает о прогулках.

Это уже чрезвычайная активность, которая и провоцирует аппетит, и улучшает его сон. То есть это ему очень помогает, — добавляет физический терапевт Национального центра Несокрушимые Роксоляна Шмило.

Вместе с физической реабилитацией пациент получает психологическую помощь. Игорь говорит, что удается прорабатывать со специалистом те моменты, которые беспокоят и с которыми сам не может справляться.

Благодаря этой поддержке тоже удаётся держать себя в нормальном душевном состоянии.

Через несколько недель Игоря ждет протезирование. Медики рассматривают два варианта современных протезов. Один из них — остоинтегрирующий протез, который устанавливается в сустав.

Или так называемые карбоновые протезы, которые являются сверхлегкими и дают даже возможность пациентам играть в футбол и заниматься спортом.

Спорт для Игоря очень важен. В 2018 году он пробежал марафон — 42 км. Поэтому и настраивает себя на активный образ жизни с протезами и надеется, что сможет пробежать новый марафон после выздоровления.

Возможно, даже к бегу вернусь, если колени выдержат эти нагрузки. В противном случае на велосипед пересяду, так что будет еще много интересного.

Также Игорь хочет вернуться к работе и еще как раньше выращивать цветы на даче.

Прошел схожий путь и Виталий Бакрава. Сейчас мужчина восстанавливается и шаг за шагом снова учится ходить. Читай историю мужественного пути украинского защитника к протезированию.

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Главное фото: Львовский городской совет