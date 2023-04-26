Подорожував Руандою, але таких поранень не бачив — світові медики об’єдналися, щоб вилікувати українців

35 унікальних операцій в Івано-Франківську зробили спільно американські, канадські та українські хірурги. Провідні світові фахівці працювали разом, аби повернути обличчя травмованим війною військовим і цивільним. З українськими медиками вони діляться знаннями й досвідом.

Військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Денис Миронов отримав на початку війни три кульових поранення. Після семи місяців лікування в Іспанії приїхав в Івано-Франківськ на реконструкцію щоки та носа. Він планує повернутись у стрій через місяць.

Я брав участь у інших місіях у багатьох країнах. Подорожував Руандою після геноциду, але я не бачив таких поранень, як в Україні, — розповідає пластичний і реконструктивний хірург Ентоні Бріссет.

Для лікарів з інших куточків України проводили онлайн-трансляцію, бо травмованих війною пацієнтів треба не тільки оперувати, а й правильно доглядати.

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