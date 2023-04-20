Тато пожертвував ниркою заради сина, а оперувала сама легенда… Вражаюча історія

Медицина в Україні розвивається попри війну. У Львові українські медики під керівництвом відомого професора рятували чоловіка з Вінниччини.

Останні 13 років Андрій жив на діалізі. Тричі на тиждень по чотири години він змушений був проходити цю процедуру, щоб очистити кров від токсинів.

Хвороба не піддавалась лікуванню, тож мова зайшла про трансплантацію. Нирку чоловікові вирішив віддати власний батько.

Втілити мрію Андрія на повноцінне життя взявся американський професор Роберт Монтгомері, легенда світової трансплантології. Він свого часу через спадкову недугу пережив сім зупинок серця, місячну кому і зрештою — пересадку серця.

Зараз ми відпускаємо затискачі, щоб кров пацієнта потрапила в нирку для виділення сечі. Готуємось пришити сечовідвід, трубну частину, — розповідає професор трансплантології Роберт Монтгомері.

Як почувається пацієнт після довгоочікуваної операції — дивись у сюжеті.

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