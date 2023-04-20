Папа пожертвовал почкой ради сына, а оперировала сама легенда… Впечатляющая история

Медицина в Украине развивается несмотря на войну. Во Львове украинские медики под руководством известного профессора спасали мужчину из Винницкой области.

Последние 13 лет Андрей жил на диализе. Три раза в неделю по четыре часа он вынужден был проходить эту процедуру, чтобы очистить кровь от токсинов.

Болезнь не подвергалась лечению, поэтому речь зашла о трансплантации. Почку мужчине решил отдать его отец.

Воплотить мечту Андрея на полноценную жизнь взялся американский профессор Роберт Монтгомери, легенда мировой трансплантологии. Он в свое время из-за следственного недуга пережил семь остановок сердца, месячную кому и в конце концов — пересадку сердца.

Сейчас мы отпускаем зажимы, чтобы кровь пациента попала в почку для выделения мочи. Готовимся пришить мочеприёмник, трубную частью, — рассказывает профессор трансплантологии Роберт Монтгомери.

Как чувствует себя пациент после долгожданной операции — смотри в сюжете.

Раньше мы рассказывали о частных госпиталях, возвращающих украинцев к жизни.

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