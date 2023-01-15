Крепкий тыл украинской медицины: как работают частные госпитали во время войны

Из-за войны часть больниц в прифронтовых городах уничтожена до основания. В мирных областях лечебные заведения переполнены, потому что травмированных войной армейцев и гражданских много.

Ежедневных обстрелов все больше, а количество раненых не уменьшается. К тому же, травмы у украинцев непростые. Бесплатная помощь, гарантированная государством, спасает не всегда.

Поэтому сейчас крепким тылом для украинской медицины стали частные госпитали, волонтерские инициативы и иностранные фонды.

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Возвращать травмированных бойцов к жизни помогает врач Оксана Мироненко. Раньше работала в частной клинике Киева. После начала большой войны с семьей переехала в Прикарпатье.

Государство обеспечивает пациентов только самым необходимым. А часто нужно сложное лечение, оно дорогое. Так что приходится просить поддержки у волонтеров, — рассказывает ортопед-травматолог Оксана Мироненко.

Сегодня украинская медицина держится преимущественно благодаря помощи волонтеров и меценатов. Мир нас поддерживает, потому что несмотря на войну, нация должна быть здоровой.

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