Рассказы

Научиться ходить заново: украинские хирурги вернули воину возможность чувствовать ногу

Вероника Кононенко, редактор сайта 10 ноября 2022, 23:00
Операція
Фото: Facebook

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