Научиться ходить заново: украинские хирурги вернули воину возможность чувствовать ногу

К сожалению, с началом полномасштабной войны многие украинцы потеряли жизни, конечности, возможность двигаться и передвигаться.

Причины этого разные: российские ракеты, целившиеся по мирному населению, российские снаряды, попадавшие в воинов ВСУ. Общим знаменателем в этих несчастьях является Россия.

Однако украинские медики делают все возможное, развивают медицину, чтобы сохранить нашим людям возможность жить полноценно.

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Недавно первое медицинское объединение Львова поделилось известием, что в Украине успешно пересадили нерв. Операцию сделали защитнику Украины, 25-летнему Алексею Свинарю, чтобы он снова смог ходить.

Ранение Алексея

Мужчина вместе со своим отцом встали на защиту Украины уже на второй день полномасштабного вторжения.

Не повезло Алексею 7 июня. На Изюмском направлении возле села Краснополье он выполнял боевое задание и попал под артобстрел. С минно-взрывным осколочным ранением левой ноги его жизнь оказалась в руках врачей.

К ним он попал с парализованной конечностью из-за многочисленных ранений, среди которых поражения бедренной кости, вырванные ткани из бедра и разорванный седалищный нерв. Последний и отвечал за паралич ноги.

Спасение ноги Незламними

С этого времени Алексея Свинаря ждало более девяти хирургических вмешательств и много испытаний.

Сначала его оперировали в больницах Краматорска, Днепра и Тернополя. Далее он прошел длительный период лечения из-за загноения раны. И только теперь ему была сделана реконструктивная операция — аутотрансплантация.

За то, чтобы вернуть Алексею шанс снова научиться ходить и почувствовать собственную ногу, взялись хирурги Национального реабилитационного центра Незламні и успешно выполнили реконструктивную операцию.

Аутотрансплантация предусматривает пересадку нерва. Чтобы воплотить это, врачи взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра.

Операция на нерве: результаты

Эта операция на нерве стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной. Об ее успехе свидетельствует самочувствие мужчины.

Уже на следующий день после пересадки пациент стал чувствовать нервное подергивание в ноге. Хотя сейчас ему еще нельзя подниматься с кровати и шевелить конечностью, врачи говорят, что подобные ощущения свидетельствуют о начале регенерации.

До окончательного восстановления ему еще полгода физиотерапии.

Скорость восстановления конечности и возвращения предыдущих функций зависит от организма Алексея. Но он надеется, что совсем скоро встанет на ноги и сможет продолжить защищать Украину на передовой вместе с подразделением.

Наши защитники стремятся вернуться в ряды ВСУ и своих собратьев даже после ранений. Ведь на фронте можно встретить настоящих братьев и сестер по духу, которые вдохновляют и восхищают.

Читай историю военного, творящего из пепла, глины и чернозема настоящее искусство между боевыми дежурствами.

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