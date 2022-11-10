Фронтовые шедевры из пепла, глины и чернозема! История военного, который творит между боевыми дежурствами

Каждый день наши военные роют окопы и обустраивают себе землянки, чтобы спрятаться от вражеского обстрела или от холода. Это работа не из легких.

Впрочем, у украинских защитников есть то, что отличает их от оккупанта. Даже в столь тяжелых условиях они способны видеть красоту и создать настоящий шедевр.

Этим и занимается Олег Базилевич, который сейчас защищает восточные рубежи Украины. Он создает удивительные картины из того, что раньше считал обычной грязью.

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Чернозем, глина, пепел, уголь заменили ему краски. Палитра мрачная, но мужчина говорит:

— Она такая же, как и война. Она эмоционально насыщенная — жуткая, причудливая.

В этой истории символично все: и место, где Олег рисует (передовая), и материалы, из которых он создает свои фронтовые шедевры.

Здесь, безусловно, еще важна наша связь с этой землей, которую мы защищаем. Это наша земля.

Олег не профессиональный ни военный, ни художник. На войну пошел в первый день полномасштабного вторжения. До этого был ученым, а еще сценаристом и режиссером. Из военного образования — только кафедра.

Мужчина признается: когда услышал в Киеве взрывы, стрельбу, по городу начали бегать ДРГ — понял, что оставаться в стороне нельзя. “Творилось что-то неистовое”, — так Олег комментирует события конца февраля.

За время войны не только воевал, но и создал несколько десятков картин. Все — о войне и солдатском быте. Хотя признается: времени для творчества на передовой немного.

Олег — артиллерист, поэтому каждый день выезжает на боевые дежурства, чтобы уничтожать орду.

Они бывают нагонят на передок своего пушечного фарша, как говорится, тогда у нас больше работы. Они оттаскивают людей назад — у нас меньше работы.

— Но мы почти каждый день, каждую ночь стреляем. Военной, артиллерийской работы очень много, — рассказывает защитник.

Его историю, которая трогает до слез, смотри в видео:

А это история украинского художника-баталиста. Он творит не в окопе, а в мастерской и мечтает создать холст про оборону Мариуполя. На нем планирует изобразить наших военных, разрушенный город, украинский флаг и Богородицу.

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