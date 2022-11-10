Фронтові шедеври з попелу, глини та чорнозему! Історія військового, який творить між бойовими чергуваннями

Щодня наші військові риють окопи та облаштовують собі землянки, щоб сховатися чи то від ворожого обстрілу, чи то від холоду. Це робота не з легких.

Утім, в українських захисників є те, що відрізняє їх від окупанта. Навіть у таких тяжких умовах вони можуть побачити красу та створити справжній шедевр.

Цим і займається Олег Базилевич, який нині боронить східний рубіж України. Він створює дивовижні картини з того, що раніше вважав звичайним брудом.

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Чорнозем, глина, попіл, вугілля замінили йому фарби. Палітра похмура, але чоловік каже:

— Вона така саме, як і війна. Вона емоційно насичена — моторошна, химерна.

У цій історії символічно все: і місце, де Олег малює (передова), і матеріали, якими створює свої фронтові шедеври.

Тут, безумовно, ще має значення наш зв’язок з цією землею, яку ми захищаємо. Це наша земля.

Олег не професійний ані військовий, ані художник. На війну пішов у перший день повномасштабного вторгнення. До того був науковцем, а ще — сценаристом та режисером. З військової освіти — лише кафедра.

Чоловік зізнається: коли почув у Києві вибухи, стрілянину, містом почали бігати ДРГ — зрозумів, що лишатися осторонь не можна. “Робилося щось несамовите”, — так Олег коментує події кінця лютого.

За час війни не лише воював, а й створив кілька десятків картин. Усі — про війну та солдатський побут. Хоча, зізнається: часу для творчості на передовій небагато.

Олег — артилерист, тож щодня виїжджає на бойові чергування, щоб нищити орду.

Вони бувають наженуть на передок свого гармівного фаршу, як то кажуть, тоді в нас більше роботи. Вони відтягають людей назад — у нас тоді менше роботи.

— Але ми майже щодня, щоночі стріляємо. Воєнної, артилерійської роботи дуже багато, — розповідає захисник.

Його історію, яка зворушує до сліз, дивись у відео:

А це історія українського художника-баталіста, який творить не в окопі, а в майстерні. Він мріє створити полотно про оборону Маріуполя. На ньому планує зобразити наших військових, зруйноване місто, український прапор та Богородицю.

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