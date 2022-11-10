Розповіді

Фронтові шедеври з попелу, глини та чорнозему! Історія військового, який творить між бойовими чергуваннями

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 10 Листопада 2022, 14:00
Олег Базилевич

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